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中職／獅隊春訓開放4天湧進6千人 林安可真的有點嚇到

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊開放球迷進入亞太棒球訓練中心，獲得相當熱烈迴響。圖／統一獅隊提供
統一獅隊開放球迷進入亞太棒球訓練中心，獲得相當熱烈迴響。圖／統一獅隊提供

統一獅隊從10日起展開第一階段春訓，今天再度開放球迷進入亞太棒球訓練中心，又湧進不少支持者，球團統計開放4天期間湧進超過6千位球迷共襄盛舉，為了延續這股春訓棒球熱，下周返回台南棒場訓練後， 周六、周日仍會開放參觀。

獅隊指出，第一階段春訓在亞太棒球訓練中心成棒副球場、多功能室內練習場展開訓練，後天將返回台南球場，預計2月中旬進入第2階段以賽代訓。

獅隊特別安排11、12、18、19日開放球迷免費進場參觀春訓，行銷團隊也規劃專屬體驗活動，萊恩酷及球場美食都在亞太成棒副球場服務球迷，這4天湧進超過6千人，讓很多新球迷感受不一樣的追星樂趣。

邱智呈、蘇智傑、陳聖平、林佳緯今天進行簽名會，限額50人，凌晨4點已有球迷在現場排隊。

去年世界12強棒球賽國手林安可表示，這兩周看到許多球迷，感受到棒球熱潮似乎愈來愈好，期待新球季無論任何球場都可看到球迷進場支持。他說：「今天早上7點多來到球場時，就看到大門口一群球迷在排隊，真的有點嚇到，似乎有點瘋狂，希望他們好好注意安全，也謝謝大家用行動相挺。」

獅隊回到台南球場後，1月25、26日和2月8、9日連續兩個周末開放看台區，邀請球迷進場觀看春訓，下周迎接新年也特別規劃萊恩手繪塗鴉紅包袋，早上10點到下午1點半在球場大門口，只要穿著獅隊周邊商品T恤、球衣、法批、外套就可排隊兌換，每人每次限兌換一份。

統一獅隊開放球迷進入亞太棒球訓練中心，獲得相當熱烈迴響。圖／統一獅隊提供
統一獅隊開放球迷進入亞太棒球訓練中心，獲得相當熱烈迴響。圖／統一獅隊提供
統一獅隊開放球迷進入亞太棒球訓練中心，獲得相當熱烈迴響。圖／統一獅隊提供
統一獅隊開放球迷進入亞太棒球訓練中心，獲得相當熱烈迴響。圖／統一獅隊提供

林安可 棒球 統一獅

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