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日職／村上宗隆尊敬佐佐木朗希 旅美前最後一搏要拚冠軍
「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制挑戰大聯盟，確定加盟道奇隊，日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆正在宮崎縣展開自主訓練，也為這位前年世界棒球經典賽的隊友加油，他說：「我非常尊敬佐佐木，希望他盡力而為。」
村上、佐佐木前年在經典賽奪冠，這門日職224轟重砲將在2月2日滿25歲；被媒體問到小自己一歲的佐佐木順利展開旅美之路，他表示，這麼年輕就去美國獨自戰鬥，這是令人難以置信的決定，年輕球員離開日本並在海外獲得成功，大家都會受到鼓舞。
村上在2022年締造56支全壘打，超越王貞治保持的日職本土球員單季最多轟紀錄，季後獲簽3年18億日圓合約，成為日職史上最快達成年薪6億日圓的球員，今年季後決定挑戰大聯盟。
村上去年12月接受右手肘關節鏡手術清除碎骨，復健進度順利，已能進行50公尺接傳球，也開始練習打擊，趕上3月底開幕戰沒問題。
2018年展開一軍首季，村上生涯7年累積224轟、600分打點，不但拿過3次中央聯盟全壘打王、兩次打點王，2022年更以打擊率3成18、56轟、134分打點奪下三冠王。他說：「從生涯第1年開始，一直受到球團照顧，多虧這個團隊才有現在的我。」
他表示， 將會帶著強烈的感覺戰鬥，這是（旅美前）最後一次，想為球隊竭盡全力，希望可以贏得冠軍。
【ヤクルト】村上宗隆がドジャース入団の佐々木朗希にエール 「あの若さで米国に渡って一人で戦う選手をすごくリスペクトしている」https://t.co/piDv8gfu3t— スポーツ報知 (@SportsHochi) January 19, 2025
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