日職／村上宗隆尊敬佐佐木朗希 旅美前最後一搏要拚冠軍

「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制挑戰大聯盟，確定加盟道奇隊，日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆正在宮崎縣展開自主訓練，也為這位前年世界棒球經典賽的隊友加油，他說：「我非常尊敬佐佐木，希望他盡力而為。」

村上、佐佐木前年在經典賽奪冠，這門日職224轟重砲將在2月2日滿25歲；被媒體問到小自己一歲的佐佐木順利展開旅美之路，他表示，這麼年輕就去美國獨自戰鬥，這是令人難以置信的決定，年輕球員離開日本並在海外獲得成功，大家都會受到鼓舞。

村上在2022年締造56支全壘打，超越王貞治保持的日職本土球員單季最多轟紀錄，季後獲簽3年18億日圓合約，成為日職史上最快達成年薪6億日圓的球員，今年季後決定挑戰大聯盟。

村上去年12月接受右手肘關節鏡手術清除碎骨，復健進度順利，已能進行50公尺接傳球，也開始練習打擊，趕上3月底開幕戰沒問題。

2018年展開一軍首季，村上生涯7年累積224轟、600分打點，不但拿過3次中央聯盟全壘打王、兩次打點王，2022年更以打擊率3成18、56轟、134分打點奪下三冠王。他說：「從生涯第1年開始，一直受到球團照顧，多虧這個團隊才有現在的我。」

他表示， 將會帶著強烈的感覺戰鬥，這是（旅美前）最後一次，想為球隊竭盡全力，希望可以贏得冠軍。