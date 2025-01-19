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中職／王苡丞轟出勝利全壘打 澳職「台灣日」當英雄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職會長蔡其昌（前排左二）和前往澳洲職棒磨練的6位球員合影。圖／中華職棒提供
中職會長蔡其昌（前排左二）和前往澳洲職棒磨練的6位球員合影。圖／中華職棒提供

中華職棒為了加強潛力球員的實戰經驗，特別和澳洲棒球聯盟布里斯本俠盜隊合作，共有12名中職球員分成兩個梯次參加澳聯例行賽，18日也合作舉辦「台灣日」，吸引近千名台灣球迷到場，氣氛相當熱絡。

去年第一梯次參賽球員是中信兄弟隊王奕凱、統一獅隊林子崴、樂天桃猿隊林耀煌、味全龍隊趙璟榮、富邦悍將隊蔡佳諺、台鋼雄鷹隊林家鋐，目前仍留在俠盜隊為兄弟楊祥禾、獅隊姚杰宏、猿隊李家明、龍隊拿莫．伊漾、悍將隊王苡丞、雄鷹隊謝葆錡。

中職會長蔡其昌、祕書長楊清瓏、富邦育樂總經理陳昭如組團前往布里斯本，蔡其昌在「台灣日」準備主題球衣、春聯和國旗送給球迷，球場準備各式台灣小吃，比賽時更響起「台灣尚勇」的應援曲。

蔡其昌特別準備紅包給在澳聯打拚的6位台灣球員，祝福他們新年快樂、萬事如意，新的一年能有好表現。

「台灣日」主題賽事雖在第3局因雨延到隔天上午，仍吸引數百名台灣球迷進場觀賽，王苡丞在第5局轟出超前全壘打，幫助俠盜以5：2擊敗坎培拉騎兵隊。

澳洲職棒「台灣日」活動吸引不少台灣球迷進場觀戰。圖／中華職棒提供
澳洲職棒「台灣日」活動吸引不少台灣球迷進場觀戰。圖／中華職棒提供

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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