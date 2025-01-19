快訊

快來對答案！114年大學學測 英文科試題與解答

台大跨領域學位錄取低 成大等名校跟進淪頂尖生戰埸？

TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

聽新聞
0:00 / 0:00

澳職／超應景！悍將王苡丞敲超前轟 俠盜「台灣日」台味更濃

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊王苡丞敲出超前轟，成為澳洲職棒布里斯本俠盜隊「台灣主題日」此役的致勝安打打者。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王苡丞敲出超前轟，成為澳洲職棒布里斯本俠盜隊「台灣主題日」此役的致勝安打打者。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊首度合作，「台灣主題日」原訂昨天晚上登場，因雨保留到今天進行補賽，來自富邦悍將隊的王苡丞，在第5局敲出超前轟，成為「台灣日」的致勝安打打者；中職會長蔡其昌現場觀戰，也為每位在澳職打拚的台灣選手送上紅包。

中職與布里斯本俠盜合作，為加強年輕選手實戰經驗，6隊推薦各2位選手出征澳職參賽，由中職聯盟負責球員交通、住宿費用，12位選手分成兩梯次出發，每梯次球員各參與5周澳洲職棒例行賽賽季，透過實戰增進自我、備戰下個球季，目前為第二梯次選手在澳洲征戰。

澳洲職棒布里斯本俠盜隊「台灣主題日」，中職會長蔡其昌到場發送進場禮。圖／富邦悍將隊提供
澳洲職棒布里斯本俠盜隊「台灣主題日」，中職會長蔡其昌到場發送進場禮。圖／富邦悍將隊提供

「台灣日」原訂1月18日登場，讓俠盜主場通常百餘人觀戰的比賽，此戰開出1191人的優異票房。當天比賽碰到下雨，打到3局喊卡，改到今天午場續戰，5局下王苡丞的陽春砲打破2：2局面，俠盜終場以5：2擊敗坎培拉騎兵隊，王苡丞賽後不僅領到來自蔡其昌的紅包，此行也一起前往的富邦悍將隊總經理陳昭如也現場加碼。

該場限定贈品包括100件台灣主題球衣、台灣尚勇春聯、台灣小國旗，場邊也以台式應援曲為台灣球員應援吶喊。

澳洲職棒布里斯本俠盜隊舉辦「台灣主題日」，中職會長蔡其昌親自到場相挺。圖／富邦悍將隊提供
澳洲職棒布里斯本俠盜隊舉辦「台灣主題日」，中職會長蔡其昌親自到場相挺。圖／富邦悍將隊提供

「台灣日」吸引不少台胞進場，與蔡其昌及其他球隊高層同機飛抵澳洲的華航機組員也到場支持，還印製「台灣尚勇」歌詞小卡，讓現場球迷可以更容易跟著台式應援曲嗨起來。

中職 富邦悍將

延伸閱讀

蔡其昌新北發「臺灣尚勇」春聯 千人排隊索取一空

中職／兄弟龍獅大巨蛋為何場次較多？蔡其昌爆：透過各自管道

WBC世界棒球經典賽交流賽 蔡其昌：親民票價 回饋球迷

中職／遠雄願再釋出大巨蛋檔期 蔡其昌：盼確保明年至少41場

相關新聞

澳職／超應景！悍將王苡丞敲超前轟 俠盜「台灣日」台味更濃

中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊首度合作，「台灣主題日」原訂昨天晚上登場，因雨保留到今天進行補賽，來自富邦悍將隊的王苡丞...

UBL／机桓宇大專聯賽3失誤內疚落淚 想拚冠企圖強敲2安

輔大四年級游擊手机桓宇想帶學弟們晉冠軍戰企圖強烈，今天4強與開南大學交手單場2安1打點，但守備出現3次失誤，奪勝後机桓宇...

UBL／李斯特先發奪第7勝 大專聯賽輔大睽違11屆闖冠軍戰

大專棒球聯賽輔仁大學4強與開南大學交手，輔大李斯特會玩球，先發7局無責失分率隊以5比2搶勝，為個人賽會第7勝，率隊繼10...

第13屆立德盃全國少棒錦標賽 地主復興國小棒球隊奪首勝

世界棒球12強賽台灣奪冠，棒球熱度不墜，高雄市第13屆立德盃全國少棒錦標賽今天開打，共有43支國小與4支韓國少棒勁旅參賽...

UBL／曾偉喆7局無失分代表作 大專聯賽率國體晉冠軍戰

國立體大18歲投手曾偉喆大專棒球聯賽（公開一級）4強投出代表作，先發7局無失分、率隊以2比1擊敗台灣體大、晉級冠軍戰，大...

UBL／國體研究呂昱廷大專聯賽4強突破 擊敗台體闖冠軍戰

大專棒球聯賽（公開一級）4強國立體大花時間研究台灣體大投手呂昱廷有突破，今天前3局就攻下2分以2比1搶勝，繼110學年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。