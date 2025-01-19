澳職／超應景！悍將王苡丞敲超前轟 俠盜「台灣日」台味更濃

中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊首度合作，「台灣主題日」原訂昨天晚上登場，因雨保留到今天進行補賽，來自富邦悍將隊的王苡丞，在第5局敲出超前轟，成為「台灣日」的致勝安打打者；中職會長蔡其昌現場觀戰，也為每位在澳職打拚的台灣選手送上紅包。

中職與布里斯本俠盜合作，為加強年輕選手實戰經驗，6隊推薦各2位選手出征澳職參賽，由中職聯盟負責球員交通、住宿費用，12位選手分成兩梯次出發，每梯次球員各參與5周澳洲職棒例行賽賽季，透過實戰增進自我、備戰下個球季，目前為第二梯次選手在澳洲征戰。

澳洲職棒布里斯本俠盜隊「台灣主題日」，中職會長蔡其昌到場發送進場禮。圖／富邦悍將隊提供

「台灣日」原訂1月18日登場，讓俠盜主場通常百餘人觀戰的比賽，此戰開出1191人的優異票房。當天比賽碰到下雨，打到3局喊卡，改到今天午場續戰，5局下王苡丞的陽春砲打破2：2局面，俠盜終場以5：2擊敗坎培拉騎兵隊，王苡丞賽後不僅領到來自蔡其昌的紅包，此行也一起前往的富邦悍將隊總經理陳昭如也現場加碼。

該場限定贈品包括100件台灣主題球衣、台灣尚勇春聯、台灣小國旗，場邊也以台式應援曲為台灣球員應援吶喊。

澳洲職棒布里斯本俠盜隊舉辦「台灣主題日」，中職會長蔡其昌親自到場相挺。圖／富邦悍將隊提供

「台灣日」吸引不少台胞進場，與蔡其昌及其他球隊高層同機飛抵澳洲的華航機組員也到場支持，還印製「台灣尚勇」歌詞小卡，讓現場球迷可以更容易跟著台式應援曲嗨起來。