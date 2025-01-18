UBL／机桓宇大專聯賽3失誤內疚落淚 想拚冠企圖強敲2安

輔大四年級游擊手机桓宇想帶學弟們晉冠軍戰企圖強烈，今天4強與開南大學交手單場2安1打點，但守備出現3次失誤，奪勝後机桓宇內疚落淚，總教練周德賢送上擁抱鼓勵享受棒球。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強輔仁大學今天與開南大學交手，輔大先發游擊手机桓宇今天1局下適時安打送回球隊第1分，5局再敲出個人單場第2安，單場2安1打點，但守備上卻出現較多失誤，球隊終場以5比2搶勝、晉級冠軍戰，但賽後机桓宇蹲坐在場上難忍情緒落淚。

輔大總教練周德賢表示，感覺机桓宇太急了，野手不可能每天表現都是百分百，看到机桓宇比賽結束落淚，知道他想要求表現，也有鼓勵他們「過去就過去了」。机桓宇在賽後受訪時又難忍情緒落淚，周德賢也送上擁抱鼓勵：「不要哭，要享受棒球。」

机桓宇表示，今天還是很緊張，失誤偏多，但比賽不到最後一刻不能放鬆，謝謝隊友合力把比賽守起來；落淚的情緒主要是內疚，「說好要帶學弟們晉級冠軍戰，還好打擊有貢獻」，隊友也鼓勵他不要想太多，比賽還沒結束、要把每顆球守好。

机桓宇透露，過去失誤偏多時會覺得是還不夠成熟，現在大四了應該要成熟了，還發生這麼多失誤很自責，還是有很多不足的地方，要更專注在守備上。

努力了3年，今年終於看見成果，机桓宇直言很開心可以打進冠軍戰，今年畢業也會挑戰中職選秀，平時會觀察中信兄弟游擊手江坤宇的守備影片，學習江坤宇守備腳步移動。