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UBL／李斯特先發奪第7勝 大專聯賽輔大睽違11屆闖冠軍戰

中央社／ 台北18日電
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強戰18日晚間由輔仁大學與開南大學交手，輔大投手李斯特（圖）先發7局無責失分，率隊以5比2搶勝，助輔大繼102學年度後、睽違11屆再闖冠軍戰。圖／中央社
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強戰18日晚間由輔仁大學與開南大學交手，輔大投手李斯特（圖）先發7局無責失分，率隊以5比2搶勝，助輔大繼102學年度後、睽違11屆再闖冠軍戰。圖／中央社

大專棒球聯賽輔仁大學4強與開南大學交手，輔大李斯特會玩球，先發7局無責失分率隊以5比2搶勝，為個人賽會第7勝，率隊繼102學年度後睽違11屆再闖冠軍戰，將與國體爭冠。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強輔仁大學派出陣中最穩定的投手李斯特扛先發，李斯特展現王牌身手，用100球投7局，被敲出5支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分，率隊搶勝，奪下個人本屆第7勝、獲選單場MVP。

輔大今天開賽積極搶分，1局下靠著許賀捷三壘打先馳得點，机桓宇補上安打送回第2分，2局下再靠著單局4安、1失誤攻勢串聯，再拿3分、拉大領先差距。

輔大順利搶勝、隊史第2度闖進大專聯賽（公開一級）冠軍戰，明天將與國立體大爭冠。總教練周德賢表示，賽前就有預期開南會派出投手林張子俊先發，這一週練習有針對林張子俊的配球研究，前2局戰術執行都有成功、搶下分數。

周德賢認為，可以打進冠軍戰的關鍵，每場比賽都有擬定策略，每隊實力都差不多、臨場應變很重要，賽事階段球員維持體能訓練，配合調整、減少傷害，打到這個階段除了觸身球受傷的球員外，其餘球員都是健康。

周德賢稱讚李斯特雖然不是球速很快的投手，但很會玩球，緊要關頭都可以拿到最終出局數、減少失分，只要派他上場先發，野手也會很有自信，相信一定會贏球，都有正向連貫的影響。

李斯特坦言，賽會投到複賽就有感覺身體蠻疲勞的，在決賽開打前的休息多時間、給人按摩調整，與開南先發投手林張子俊是成德高中學長、學弟，李斯特表示，同場先發不能輸的企圖心很強，「很開心我贏了。」

李斯特今年大二，但他透露從這個學年度開始就有想法想要挑戰中職選秀，今年球隊也打出不錯成績、被看到的機會比較大，沒意外的話會投入中職選秀。

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