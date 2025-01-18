第13屆立德盃全國少棒錦標賽 地主復興國小棒球隊奪首勝
世界棒球12強賽台灣奪冠，棒球熱度不墜，高雄市第13屆立德盃全國少棒錦標賽今天開打，共有43支國小與4支韓國少棒勁旅參賽，首場高市復興國小對上金門縣金寧中小學，復小全場打擊火力不滅，終場以13比1打敗金寧中小學，率先為地主隊取得首勝。
12強的陳晨威、黃子鵬是復興國小的大學長，日前2人返校指導復興國小棒球隊員，給小小球員無限激勵和力量，今天首場立德盃少棒錦標賽復興國小就打出佳績。
總教練何通宇說，此役除了打擊發揮平日的戰力，守備表現也是可圈可點，展現團隊合作拿第一勝，希望將今年冠軍留在高雄市。
復興國小今天上午8時30分對上金寧中小學，由歐子誠一壘打帶動打擊火力，全場共計轟出多達11隻安打，在第一局上就取得5分，第二局2分、第三局6分。
金寧得分出現在四局下最後一局，楊兆瑞以二壘安打將跑者送回得到1分，四局下提前結束比賽，復小以13比1勝出。
去年奪冠韓國仁川南洞少棒隊今年再度跨海參賽，首戰對上台南市永信國小，也以打擊火力完全壓制比賽，最後南洞以20比2擊敗永信國小取得優勝晉級。高雄市中正國小面對韓國隊完全不懼，終場以9比2打敗韓國京首少棒隊；高雄市鼓岩國小以10比3打敗屏東縣玉田國小，展現出地主隊優勢打擊火力。
立德盃全國少棒錦標賽1月18日至1月23日在立德棒球場等點燃戰火，今年43支國內及4支韓國少棒勁旅參賽，預賽採單循環賽制4隊一組，每組取績分最高兩隊，晉級決賽共24隊，比賽場分6處場地進行，分別在立德棒球場、頂庄棒球場、岡山A、B棒球場、勝利棒球場、陽明棒球場舉辦。
高市教育局長吳立森表示，今年立德盃已舉辦第13屆，最重要的意義與精神就是「傳承」，盼望重返立德少棒1974年、1977年在美國威廉波特勇奪2屆世界少棒冠軍的榮耀。
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