中職／獅隊林泓弦、張皓崴沖繩冬盟收穫豐 盼早日上一軍

中職統一獅隊之前規劃球員林泓弦、張皓崴前往日本沖繩打冬季聯盟，不但讓心態、球技更進步，也交到了很多朋友，新球季他們希望早日上一軍，能愈來愈靠近學長們的腳步。

去年球季結束後，統一獅隊除了安排投手林子崴、姚杰宏參與澳洲職棒賽事，也規劃林泓弦、張皓崴前往沖繩打冬季聯盟，透過不同環境練習與訓練，讓他們無論在心態與球技都更進步，林泓弦、張皓崴都是第1次出國參與賽事及訓練。

這次前往日本沖繩參與冬季聯盟，隊友包括日職育成選手及美國小聯盟球員，2人剛加入時都很緊張，不過透過一段時間比賽及訓練，交到許多朋友。張皓崴表示，原本比較怕的是語言不通，但到那邊之後才發現，「棒球無國界，是真的可以靠棒球和肢體語言就能溝通。」

林泓弦則觀察到，日本選手真的很自律，當球場一開門，「他們就會立刻先進去先熱身、打擊。」

林泓弦去年球季一軍出賽10場，生涯首次先發出賽就是大前輩「嘟嘟」潘威倫擔任先發。他回憶：「當時上去的時候很緊張，只知道打來的球都不能漏接，也體會到原來一軍就是這種感覺。」提到今年球季目標，他希望自己能愈來愈靠近學長的腳步，想辦法練得更壯一點。

張皓崴去年在二軍出賽58場、一軍出賽6場，季末更被帶進挑戰賽及總冠軍賽名單，雖然都以代守、代跑為主，不過也讓他想更快站上一軍。

對於今年球季目標，張皓崴說：「想要加強守備，不管是內野還是外野，都想要增進自己的實力，希望教練有需要工具人時，第1個就想到自己。」