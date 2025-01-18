快訊

影╱史上首次拍到！他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

千人狂奔進場要吃夜市王！夢時代廣場塞爆看不到盡頭

無路可退還是誇大病情？ 趙露思25日成都復工引揣測

棒球／林煜清回母校國體任投手教練 盼培育更多優秀球員

中央社／ 台北18日電
林煜清。聯合報系資料照
林煜清。聯合報系資料照

職棒退役球星林煜清回到母校國立體大執教，今天在大專棒球聯賽（公開一級）4強亮相，總教練陳炫琦說，林煜清是國體校友，有職棒和豐富國際賽資歷，希望能幫助培育更多優秀球員。

林煜清2021年初確退役、結束9年職棒生涯，陸續在多支基層球隊任教，2023年加入平鎮高中棒球隊教練團，2025年1月2日起確定回到母校國立體大執教，擔任球隊投手教練。

國體總教練陳炫琦複賽時受訪提及，聘請林煜清擔任教練是學校和教練團的共識，國體先前的教練邱俊文因生涯規劃赴中職台鋼雄鷹擔任教練後，球隊就一直有要補教練的規劃，林煜清有職棒資歷，也有國家隊經驗，符合球隊需求，希望他加入能幫助國體培育出更多優秀球員。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽今天在天母棒球場登場，國立體大與台灣體大交手，爭取4強門票，林煜清到國體執教後也首度正式賽亮相。

林煜清

延伸閱讀

MLB／與大谷、山本組夢幻輪值 佐佐木朗希：將驕傲穿上道奇球衣

MLB／藍鳥爭「令和怪物」又陪榜到最後 美記者：最多亞球隊

戴培峰專訪／形容林昱珉很殺、很恐怖 首見年輕投手有這種特質

中職／進職棒後總錯過為國爭光 5大球星一級國家隊戰袍待解鎖

相關新聞

中職／林威助帶悍將的未來一起出發 5年輕野手赴日進修

富邦悍將隊去年12月由副領隊林威助率團赴日取經，前往日本Next Base訓練中心見習，悍將今天再度推出11人團前往進修...

中職／獅隊林泓弦、張皓崴沖繩冬盟收穫豐 盼早日上一軍

中職統一獅隊之前規劃球員林泓弦、張皓崴前往日本沖繩打冬季聯盟，不但讓心態、球技更進步，也交到了很多朋友，新球季他們希望早...

棒球／林煜清回母校國體任投手教練 盼培育更多優秀球員

職棒退役球星林煜清回到母校國立體大執教，今天在大專棒球聯賽（公開一級）4強亮相，總教練陳炫琦說，林煜清是國體校友，有職棒...

日職／火腿3月訪台交流賽票房 栗山英樹盼讓亞洲棒球更蓬勃

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊3月訪台交流賽，依序交手統一獅、中信兄弟隊，火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹說，希望藉...

中職／統一獅進行法治教育課程 宣導反酒駕、簽賭

中職統一獅隊職員今天到台南地方檢察署進行法治教育課程，藉此向球員及職員進行反酒駕、反毒、反詐騙、拒絕簽賭及拒打假球等法治...

韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

韓籍啦啦隊女神李珠珢擁有精緻臉蛋，配上韓職起亞虎隊超洗腦「三振舞」，在台韓兩地獲得極高知名度。她去年10月與原經紀公司解約後，來台灣發展消息頻傳，最近有網友提出一證據，認為她可能加入中華職棒味全龍隊「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。