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日職／火腿3月訪台交流賽票房 栗山英樹盼讓亞洲棒球更蓬勃

中央社／ 台北18日電
火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹。圖／悍創運動行銷提供 中央社
火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹。圖／悍創運動行銷提供 中央社

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊3月訪台交流賽，依序交手統一獅中信兄弟隊，火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹說，希望藉交流賽從台灣學到更多，讓亞洲棒球更蓬勃發展。

火腿2025台灣交流試合在台北大巨蛋舉行，3月1日對戰統一7-ELEVEn獅隊時派投手古林睿煬先發，3月2日交手兄弟時先發投手為孫易磊；主辦單位悍創運動行銷說，截至昨天，1日預售2萬3510張票、2日2萬2308張票。

曾多次拜訪台灣的栗山英樹透過影片發表談話，恭喜台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，深受感動，雖然日本隊輸了，但看到台灣選手拚勁令人感動。

栗山英樹表示，希望交流賽能從台灣學到更多，「今後也想和台灣一起讓亞洲的棒球更加蓬勃發展，在這樣的意義下，我們會全力以赴地去比賽」，也喊話台灣球迷，如果到場觀賽，相信能盡興而歸，火腿會竭盡全力，希望球迷務必到台北大巨蛋享受棒球樂趣。

中信兄弟 日本火腿鬥士 統一獅

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