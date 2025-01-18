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中職／林威助帶悍將的未來一起出發 5年輕野手赴日進修

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊安排選手前往日本Next Base訓練中心見習，今天5位年輕野手出發，投手群也將在農曆年後出團。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊安排選手前往日本Next Base訓練中心見習，今天5位年輕野手出發，投手群也將在農曆年後出團。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊去年12月由副領隊林威助率團赴日取經，前往日本Next Base訓練中心見習，悍將今天再度推出11人團前往進修，包括5位野手未來之星，投手群也將在農曆年後「出團」。

悍將今天公布赴日進修名單，由領隊林華韋、副領隊林威助、一軍首席教練陳連宏、二軍打擊教練高國輝、體能教練劉保賢，帶領5位野手為王念好、陳真、周佳樂、董子恩、池恩齊，以及一位翻譯方均立一起赴日。

林威助去年12月帶領投手教練林正豐、體能教練陳柏穎造訪時，與對方洽談長期選手訓練合作規畫，銜接到今年選手分批前往，此次由野手赴日進修，預計在農曆年後安排投手梯次。

位於日本千葉的Next Base以結合運動科學與數據分析為主打，協助運動員提升場上表現，曾與日職讀賣巨人隊、中日龍隊合作，今年也與美職小熊隊簽訂投球動作分析支援合約。

小熊隊 林威助 讀賣巨人

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