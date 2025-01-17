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中職／統一獅進行法治教育課程 宣導反酒駕、簽賭

中央社／ 台北17日電
中職統一獅隊職員今天到台南地方檢察署進行法治教育課程。 圖／統一獅提供
中職統一獅隊職員今天到台南地方檢察署進行法治教育課程。 圖／統一獅提供

中職統一獅隊職員今天到台南地方檢察署進行法治教育課程，藉此向球員及職員進行反酒駕、反毒、反詐騙、拒絕簽賭及拒打假球等法治教育宣導，期盼幫助球員深植正確法律觀念。

今天由台南地方檢察署主任檢察官蔡宗聖、中華職棒聯盟副秘書長王惠民、統一獅隊領隊蘇泰安、台南地方法院法官陳本良等人共同主持。

統一獅透過新聞稿指出，職棒球員除了在球場上賣力表現外，也須善盡社會責任，因此若球員涉及不法，除可能面臨嚴峻的司法調查，也會引起社會各界關注，甚至導致球員、球團及中華職棒聯盟形象均受到傷害，因此期盼透過法治教育課程，讓正確法律觀念能深植到每個職棒球員及職員身上。

這次法治宣導也邀請台南市政府警察局、台南市政府毒品危害防制中心及京城銀行等單位，與檢察官以「法律獅行HOMERUN跑壘」等分組說明方式，對職棒球員及職員進行反酒駕、反毒、反詐騙、拒絕簽賭及拒打假球等法治教育宣導。

本次法治教育活動共設立4個攤位，由台南地方檢察署與台南市政府警察局、台南市政府毒品危害防制中心及京城銀行人員分別在4個攤位，近距離與球員進行各主題有獎徵答，透過生動活潑的方式向全體隊職員說明生活中可能遇到的涉法陷阱。

中華職棒 棒球 統一獅

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