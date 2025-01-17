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韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

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韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。截圖自李珠珢IG
李珠珢。截圖自李珠珢IG

韓籍啦啦隊女神李珠珢擁有精緻臉蛋，配上韓職起亞虎隊超洗腦「三振舞」，在台韓兩地獲得極高知名度。她去年10月與原經紀公司解約後，來台灣發展消息頻傳，最近有網友提出一證據，認為她可能加入中華職棒味全龍隊「小龍女」。

有球迷在網路社團上詢問「李珠珢今年有簽約到台灣球團嗎？」對此，有網友分析，李珠珢仍在就學，預計2月學業結束後，3月才能確定是否來台。還有網友挖出，味全龍去年12月底就申請一張外國人表演證，被認為是替李珠珢申請。據傳味全龍開出極高價碼，加上前輩李多慧也在隊上，因此李珠珢可能加入小龍女。

李珠珢近期在個人IG動作頻頻，先將帳號從「my._.chuuu」改為「0724.32」，代表生日與背號，在簡介新增中文名「LEE JUEUN 李珠珢」，以及轉發「豪哥加油」限時動態，這些舉動被認為是即將來台的前兆。儘管傳聞滿天飛，但李珠珢與味全龍球團都未對此事回應，一切都仍是未知數。

味全龍隊去年12月辦1張外國人表演證，被認為是幫李珠珢辦 截圖自外國專業人員工作許可申辦網
味全龍隊去年12月辦1張外國人表演證，被認為是幫李珠珢辦 截圖自外國專業人員工作許可申辦網

中文 生日 網路 證據

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