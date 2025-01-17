日職／「我也不會投給鈴木一朗」92歲名人堂監督提出觀點

日本傳奇球星鈴木一朗沒能以全票入選日本野球殿堂博物館的名人堂，引發外界不少討論，92歲的前養樂多、西武監督廣岡達朗就表達自己的觀點，「如果我有投票權，我也不會投給鈴木一朗。」

昨天公布的日本野球殿堂名人堂投票結果，首次獲得資格的鈴木一朗以92.6%、史上第六高得票率入選，只不過有票數349票中，鈴木一朗獲得323票，外界好奇沒投給鈴木一朗的26位記者在想什麼？

名人堂票選是由具有15年以上採訪資歷的記者所投票選出，人數約350人，每年可從候選名單中票選7人，名人堂雖然也有傑出貢獻獎等，但球員獎項都由記者所選出。

也是名人堂成員的廣岡達朗認為，自己也未必會投給一朗，「我能理解沒投給一朗的記者的想法，說到底就是記者的主觀決定，每個人有各自不同想法，也有人會沒有投滿7人。」

廣岡達朗舉例，自己擁有專家表彰獎的投票權，每年可以投票給6個人，「但我每年只會寫一個名字。」今年他投給10季雙位數勝投、生涯191勝的松岡弘就是出自個人想法，「因此有人沒投給一朗，我也不會意外。」

另外也由於近年前往美國挑戰的日本球員增加，對於是否納入美職表現在判斷基準上也有些曖昧，廣岡達朗就指出，鈴木一朗的成績很有機會入選美國棒球名人堂，或許有記者認為沒必要在日本棒球名人堂投票給他。

而鈴木一朗在日職雖然曾連續7年拿下打擊王，然而9個球季跟在大聯盟的19年相比還是少，日職累積1278支安打也不能算多，廣岡達朗認為，名人堂票選中有提及「對日本棒球的發展、振興與推廣做出巨大貢獻」，或許會有記者解釋為「在大聯盟的成就與此無關」。