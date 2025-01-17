張奕專訪／悍將張奕盼追上CT張奕 「強烈想要先發」

去年底的世界棒球12強中華對驚奇奪冠，且史上首次擊敗全日本職業國家隊，為台灣棒球寫下重要一頁，全部9場比賽的感動仍延續至今！《udn聯合新聞網》將專訪數位12強國手，揭開中華隊奪冠幕後細節，第三棒由12強賽史勝投王張奕登場！另外追蹤這系列報導還能抽簽名球與「奪冠資料夾」喔。

穿著中華隊藍白戰袍的張奕，已經在國際賽留下多場鬼神戰役，披上職棒母隊球衣的張奕，仍在尋求為自己寫下代表作，今年以強烈企圖心希望作為富邦悍將隊先發投手，決心不曾動搖。

張奕接受聯合報專訪，造訪聯合報大樓。記者邱德祥／攝影

張奕以野手身分跨入職棒戰場，直到棄打從投後才在2019年5月首次升上日職一軍，儘管該年8月在初先發就面對火腿隊繳出6局僅失1分優質內容奪勝，但至今還不曾留下一紙全季穩定的成績單，包括在日職歐力士、西武及中職悍將隊。

張奕也自知還有待在職棒賽季證明自己，但有了去年的「台灣經驗」，他滿懷期待，「去年只有半季，也在適應新球隊，雖然成績普普通通，但有了去年經驗，加上這次12強加持，對我來說信心是很大的鼓舞，自己也非常期待今年球季。」

他多次在訪談中表露想卡位先發的企圖，休賽季也是以先發課表備戰，期望在先發投手的位置上展現能力，「我個人是很強烈想要丟先發，也想讓教練團、球隊知道，我是有那個實力。」