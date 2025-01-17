日職／12強來台灣受到衝擊！森下翔太練英文為旅外做準備

日職阪神虎隊外野手森下翔太去年11月代表日本出戰世界12強棒球賽，來到台灣後吃盡苦頭，但不是比賽方面，而是語言問題。因此他近期開始透過手機程式和線上課程學習英文，希望到國外增強溝通能力，也為旅外做準備。

24歲的森下翔太雖然年輕，但已經成為阪神虎核心打線，這次出戰12強更是擔綱第4棒打者。談到國際賽跟日職的不同，森下翔太說道：「各國有很多跟日本不同類型的選手，很難一下就習慣，我可以了解到大聯盟第一年苦戰的感覺。」

森下翔太也談到這次出國比賽在溝通方面備受衝擊，由於語言不通的關係，在台灣點餐都只能說出「This one（這個）」，既無法吃到想吃的東西，也無法利用國際賽機會學習新事物，讓他感到很遺憾。他期許未來能學好語言，「最差也要能用英文溝通，12強的時候我就一直這樣想，學會英文絕對不會吃虧。」

森下翔太目前已到沖繩自主訓練，新的一年他期待能精進英文能力，為之後可能到來的旅外做好準備。