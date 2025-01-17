快訊

韓國瑜祝賀川普團行程曝光 將拜會國會議員、兩大智庫

華航董座謝世謙猝逝！女兒是天團成員 泣吐最後一面

昨夜執行黃麟凱死刑 法務部長鄭銘謙：非常嚴謹審慎實現正義

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／12強來台灣受到衝擊！森下翔太練英文為旅外做準備

聯合新聞網／ 綜合報導
森下翔太12強來台後因為語言問題吃盡苦頭，因此他近期開始學習英文，希望到國外能增強溝通能力，也為旅外做準備。 圖／中華棒協提供（資校照）
森下翔太12強來台後因為語言問題吃盡苦頭，因此他近期開始學習英文，希望到國外能增強溝通能力，也為旅外做準備。 圖／中華棒協提供（資校照）

日職阪神虎隊外野手森下翔太去年11月代表日本出戰世界12強棒球賽，來到台灣後吃盡苦頭，但不是比賽方面，而是語言問題。因此他近期開始透過手機程式和線上課程學習英文，希望到國外增強溝通能力，也為旅外做準備。

24歲的森下翔太雖然年輕，但已經成為阪神虎核心打線，這次出戰12強更是擔綱第4棒打者。談到國際賽跟日職的不同，森下翔太說道：「各國有很多跟日本不同類型的選手，很難一下就習慣，我可以了解到大聯盟第一年苦戰的感覺。」

森下翔太也談到這次出國比賽在溝通方面備受衝擊，由於語言不通的關係，在台灣點餐都只能說出「This one（這個）」，既無法吃到想吃的東西，也無法利用國際賽機會學習新事物，讓他感到很遺憾。他期許未來能學好語言，「最差也要能用英文溝通，12強的時候我就一直這樣想，學會英文絕對不會吃虧。」

森下翔太目前已到沖繩自主訓練，新的一年他期待能精進英文能力，為之後可能到來的旅外做好準備。

世界棒球12強 日職 森下翔太 阪神虎

相關新聞

日職／12強來台灣受到衝擊！森下翔太練英文為旅外做準備

日職阪神虎隊外野手森下翔太去年11月代表日本出戰世界12強棒球賽，來到台灣後吃盡苦頭，但不是比賽方面，而是語言問題。因此他近期開始透過手機程式和線上課程學習英文，希望到國外增強溝通能力，也為旅外做準備

棒球／運動外交再寫新頁 我國與帛琉簽署棒球交流合作意向書

教育部體育署署長鄭世忠於今天代表我國與帛琉國家奧林匹克委員會主席基歐塔（Frank Kyota）簽署兩國棒球運動交流合作...

中職／雄鷹14小將飛到沖繩 淺嘗移地訓練模索未來合作

中華職棒台鋼雄鷹隊1月13日在高雄國慶球場展開春訓，備戰2025年賽季，隔天14名選手立刻出發前往沖繩移地訓練，由球團副...

中職／獅隊新秀林易霆冬盟展K功 雄鷹紀慶然讓他最頭大

統一獅隊投手林易霆去年在亞洲冬季棒球聯盟出賽9場，送出17次三振，展現初生之犢不畏虎的心態，他說：「知道能打冬盟的當下就...

日職／不是全票！鈴木一朗入選日職名人堂 王貞治讚：不該等5年

美國棒球名人堂尚未揭曉，日本野球殿堂博物館先給予鈴木一朗榮譽，今天公布的四位新晉名人堂成員，包含鈴木一朗、岩瀨仁紀氏、掛...

日職／一朗沒全票進日本野球名人堂 網：對日貢獻沒美國大？

日本於今天宣布鈴木一朗獲選進入日本棒球名人堂，不過，在具投票資格有效票349票中未獲全票，最終得到323票，得票率為92.6%，日本網友分析他未獲全票通過的原因認為，可能是他對日本棒球界的貢獻沒有美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。