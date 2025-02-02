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中職／大巨蛋人氣 拚300萬人次大關

聯合報／ 記者蘇志畬／專題報導
陳傑憲帶領中華隊在世界十二強賽奪冠，期待有助於中職本季票房。本報資料照片
陳傑憲帶領中華隊在世界十二強賽奪冠，期待有助於中職本季票房。本報資料照片

去年中華隊拿下世界十二強棒球賽冠軍後，熱度延燒，緊接著又是二月的經典賽資格賽，中華職棒卅六年在三月開始的新賽季承接熱潮，大巨蛋進入第二年的人氣紅利還有盈餘，就看能否破三百萬人次大關。

中職三年創下的場均六八七八人進場曾是一道高牆，守了卅二年才在去年以場均七六八四人突破，主因當然是台北大巨蛋的啟用。在大巨蛋的卅八場賽事、場均兩萬○六八九人，大幅拉抬聲勢，而各隊的主題日也吸引了不少非典型棒球迷進場。

而去年總進場人次突破兩百七十六萬的史上新高，新球季在兩項國際賽事熱度帶動下，有望繼續推升，若要挑戰三百萬大關，場均需要來到八三三三人，相當於上升百分之八點五，難度不算太高。

中職單季入場人數漲幅 製表／蘇志畬
中職單季入場人數漲幅 製表／蘇志畬

今年中華職棒賽季頗有重現二○一三年經典賽熱度的態勢，當年中華隊以王建民為首打出一場場感動比賽，加上義大犀牛隊簽下超大咖洋將曼尼，讓該季較前年場均人數暴漲了近百分之一五○，漲幅至今仍是中職最高紀錄。

當時有前一年場均不到三千人的歷史因素在，中職進入攀升階段後，要翻倍已是不可能的任務，就看今年能不能挑戰去年的百分之廿八漲幅，進入史上前五名，但也代表著場均要衝上九八三五人的誇張數字。

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠後，全員人氣攀升，隊長陳傑憲活動、邀訪應接不暇，便利商店門口都是他的人形看板。不少成員更突破框架登上電視節目，球員的知名度蔓延出「舒適圈」，就看今年能否帶動更多球迷進場，就像林智勝呼籲的，希望大家不要只是當「一日球迷」，能有更多人藉此關注中職、台灣棒球。

中職 中華職棒 大巨蛋 林智勝 王建民 經典賽 義大犀牛 陳傑憲

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