中職／新賽季3月29日開打 看點滿滿

中華職棒卅六年賽季將在三月廿九日開打，今天就有兩隊正式展開春訓，外加經典賽資格賽中華隊啟動備戰，新球季除了接續十二強的人潮是觀察指標，不少球員紀錄進入倒數階段，自由球員市場的流動也讓新球季增添看點。

職棒新賽季看點滿滿，去年冠軍中信兄弟隊要尋求隊史第四次連霸，年底若能順利衛冕，也能以十一冠超車統一獅隊成為最多冠球隊，並締造五年四冠的新王朝。

去年季後共有四位球員提出自由球員申請，兩人成功轉隊，中信兄弟陳子豪、樂天桃猿隊朱育賢兩門重砲都由味全龍隊網羅，去年衛冕遭到中斷的龍隊展現強烈爭冠意圖。

開幕日隔天，龍隊就要作客對上猿隊，新球季首戰就有朱育賢力戰老東家的好戲，補償球員呂詠臻則有望在牛棚面對昔日龍隊隊友；而首場龍象大戰則要等到四月九日，龍隊同樣是客場，陳子豪將聽到不再是為了自己而演奏的「炸裂」曲目。

而朱育賢生涯累積九九四支安打、陳子豪九九○安，兩人本季預約進入「千安俱樂部」，生涯一六九轟的朱育賢可望成為史上第八位「千安、一五○轟」打者，陳子豪則要單季狂炸十九轟才能同年達陣。

「百轟俱樂部」有郭嚴文、許基宏、詹子賢進入五轟以內的射程範圍，去年單季六轟的王柏融還差八轟就能達陣，差十一轟的林安可、差十四轟的林立要在本季達成也不是不可能的事。

宣告今年球季後將引退的胡金龍還差十五轟，中職生涯百轟的成就應無法達標，然而只花七○四場完成的最速千安紀錄，短時間內無人可及，生涯打擊王的頭銜則浮現陳傑憲、王柏融兩位強力競爭者。

在潘威倫退役之後，短時間內沒有投手能夠一拚生涯百勝、千Ｋ，而王溢正所保有的左投最多七十五勝、八○八Ｋ，後面已經有洋投德保拉逼近，德保拉在台灣短短五年已經累積六十六勝、七六七Ｋ。