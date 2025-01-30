「軍神」曾豪駒 迎更大挑戰

曾豪駒憑藉去年世界十二強棒球賽成為球迷口中的「軍神」，帶領不被看好的中華隊站上十二強之巔，寫下過去歷任國家隊教頭不曾辦到的成就，接下來的挑戰是二月世界棒球經典賽資格賽，若能過關將前進明年會內賽，在這項廣召大聯盟好手助陣的比賽，過去五屆五任教頭僅一人帶隊晉級，會內賽史合計只有五勝。

經典賽過去舉辦五屆，而中華隊從第一屆林華韋、第二屆葉志仙、第三屆謝長亨、第四屆郭泰源到第五屆林岳平，共有四屆止步預賽、兩屆○勝作收，只有唯一從資格賽打起的第三屆晉級複賽，最終排名第八。

中華隊在首屆賽事以一勝二敗、分組第三止步預賽，第二屆採雙敗淘汰制，中華隊連續輸給南韓、中國大陸隊，成為第一支遭到淘汰球隊，也導致第三屆需從資格賽打起；第三屆以二勝一敗、分組第一晉級，雙敗淘汰制的複賽連輸兩場出局。中華隊在第四屆預賽三戰全敗，第五屆則是位列五隊都是二勝二敗的Ａ組，比較對戰優質率後再度淪落墊底。

經典賽因主辦單位為美國職棒大聯盟，開放各隊四十人名單參賽，選手星光熠熠，且參賽資格認定較為寬鬆，即便非傳統強權國家也可能徵召到血緣沾到一點邊的大聯盟選手。

在這項被普遍視為目前三大賽星級最高、難度最高的賽事，中華隊在過去五屆會內賽合計只拿下五勝，曾豪駒在十二強冠軍加身的三個月後，馬上要面臨新的挑戰，尋求入手經典賽會內賽門票，進而挑戰隊史最佳成績。