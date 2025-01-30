經典賽資格賽 下月瘋巨蛋

史上最豪華規格世界棒球經典賽資格賽，廿二天後將在台北大巨蛋展開，作為中華隊爭取重返會內賽的舞台。過往三屆經典賽資格賽場地全是室外球場，最高容納觀眾人數兩萬七千人，票房紀錄來自二○一七年一萬六五二一人，台灣球迷相挺中華隊的力量，預料會輕而易舉打破這個數字。

中華隊征戰一級賽事腳步不停歇，去年十一月廿四日稱霸世界十二強棒球賽，隊史首座三大賽冠軍入手，短暫的慶祝之後重整心態歸零，備戰二月廿一日展開經典賽資格賽，將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，分組第一直接晉級會內賽，第二與第三則要再打一場，爭取最後一張門票。

台北大巨蛋在二○二三年亞洲棒球錦標賽首度舉辦國際賽事，去年十二強預賽則是首度一級賽事插旗，球迷熱度超高，五場中華隊賽事平均票房三萬二七九四人，就連唯一一場沒有中華隊的比賽，日本隊與南韓隊之戰都吸引破兩萬人進場，台北大巨蛋這顆票房萬靈丹從職棒賽事到國際賽事都管用。

資格賽從二○一三年的第三屆賽事首度舉辦，中華隊因在採雙敗淘汰制的第二屆連續輸給南韓、中國大陸隊光速遭到淘汰，第三屆淪落資格賽打起，當時以新莊棒球場爭取主辦權，單場最佳票房為面對菲律賓隊的一萬九一一人。

過去三屆資格賽共有七座球場作為比賽場地，清一色室外球場，票房前兩名都來自二○一七年墨西哥B'AIR球場，地主墨西哥與尼加拉瓜之戰湧入一萬六五二一人，對捷克之戰吸引一萬四七一一人，第三名則來自二○一三年巴拿馬羅德卡魯國家體育場，巴拿馬與巴西之戰共一萬三七二八人進場。

中華隊繼二○一三年後再戰資格賽，本屆舞台升級為可容納四萬人的台北大巨蛋，史上首見資格賽在巨蛋球場展開，預料將大幅刷新資格賽史票房紀錄。中華隊備戰也以最高規格迎戰，農曆年後在台北大巨蛋展開集訓，中華職棒會長蔡其昌強調一切比照十二強賽，「我們不會偷工減料，回到十二強賽前的組隊心情與態度，嚴肅謹慎面對這次比賽」。