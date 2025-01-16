運動外交再寫新頁 我國與帛琉簽署棒球交流合作意向書

教育部體育署署長鄭世忠於今天代表我國與帛琉國家奧林匹克委員會主席基歐塔（Frank Kyota）簽署兩國棒球運動交流合作意向書，為台灣的運動外交寫下新頁。

帛琉與我國建交26年，作為我國堅定的友邦，兩國在教育、運動、觀光等領域互動密切，鄭世忠於112年6月底應帛琉國家奧林匹克委員會邀請，赴帛琉參加該國第14屆全國運動會後，即邀請帛琉選派射箭、游泳代表隊同年9月至11月來台於國立體育大學及台北市立大學移地訓練，協助帛琉備戰今年6月於該國辦理的第12屆太平洋迷你運動會（the 12th Pacific Mini Games），讓台帛運動交流模式成為我國運動外交典範。

去年12月總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅訪問帛琉，帛琉總統惠恕仁（H.E. Surangel Whipps Jr.）祝賀我國獲得2024世界棒球12強冠軍，並請我國協助帛琉棒球代表隊備戰第12屆太平洋迷你運動會，獲賴清德總統承諾積極協助。

此次為慶祝惠恕仁總統連任，外交部林佳龍部長代表總統賴清德擔任總統特使，組織特使團出席114年1月16日的該國正、副總統就職典禮，體育署署長鄭世忠獲邀成為本次特使團成員，在我駐帛琉大使館黎倩儀大使的安排下，於114年1月16日下午與特使團拜會帛琉國家奧林匹克委員會，並在總統特使林佳龍部長及帛琉觀光文化人力資源部部長見證下，鄭世忠署長與帛琉奧會主席基歐塔簽署兩國棒球交流合作意向書，規劃邀請帛琉棒球代表隊來台移地訓練，促進兩國棒球交流，為我國的運動外交立下新的里程碑。

體育署表示，運動部將於114年成立，「推展國際事務 世界看見台灣」為後續積極推動的4大目標之一，透過我國與各友邦的運動交流合作，建立台灣的運動外交網絡，為我國外交穩固邦誼，並增進台灣對國際運動的貢獻與國際知名度。

本次與帛琉簽署交流合作意向書，是繼112年帛琉游泳與射箭隊移地訓練後，再度與帛琉進行運動外交專案。體育署期待我國本次合作能協助帛琉提升棒球競爭力，於本屆太平洋迷你運動會獲得佳績並加深兩國邦誼。