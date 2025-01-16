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中職／雄鷹14小將飛到沖繩 淺嘗移地訓練模索未來合作

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊14名選手前往沖繩移地訓練，與沖繩縣糸滿市政府合作。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊14名選手前往沖繩移地訓練，與沖繩縣糸滿市政府合作。圖／台鋼雄鷹隊提供

中華職棒台鋼雄鷹隊1月13日在高雄國慶球場展開春訓，備戰2025年賽季，隔天14名選手立刻出發前往沖繩移地訓練，由球團副領隊楊士霈、總教練洪一中帶隊，透過今年初步與沖繩縣糸滿市政府合作，期待未來能更密切合作。

洪一中率領投手統籌教練横田久則、牛棚教練葉詠捷、體能總監里隆文、育成部門教練福永春吾等教練團成員出發，洪總隨後將先行返台投入在高雄國慶球場春訓。

台鋼雄鷹安排部分選手赴沖繩移訓，以年輕投手為主，今年初步與沖繩縣糸滿市政府合作，主要體驗當地春訓環境，期待未來進行完整的移地訓練及交流比賽。

雙方首次合作，沖繩縣糸滿市政府由經濟部部長志茂學、經濟部觀光與體育振興課課長久田友正代表，今日在球場舉辦歡迎儀式，台鋼雄鷹則由洪一中、横田久則代表，雙方互相贈禮，搭起友誼橋樑。

台鋼雄鷹隊前往沖繩縣糸滿市移地訓練，市政府經濟部部長志茂學（右2）、經濟部觀光與體育振興課課長久田友正（右1）代表到場歡迎。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊前往沖繩縣糸滿市移地訓練，市政府經濟部部長志茂學（右2）、經濟部觀光與體育振興課課長久田友正（右1）代表到場歡迎。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊14名選手前往沖繩移地訓練，與沖繩縣糸滿市政府合作。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊14名選手前往沖繩移地訓練，與沖繩縣糸滿市政府合作。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹 洪一中 牛棚

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