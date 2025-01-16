中職／雄鷹14小將飛到沖繩 淺嘗移地訓練模索未來合作

日本於今天宣布鈴木一朗獲選進入日本棒球名人堂，不過，在具投票資格有效票349票中未獲全票，最終得到323票，得票率為92.6%，日本網友分析他未獲全票通過的原因認為，可能是他對日本棒球界的貢獻沒有美國

2025-01-16 15:28