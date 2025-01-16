日職／不是全票！鈴木一朗入選日職名人堂 王貞治讚：不該等5年

美國棒球名人堂尚未揭曉，日本野球殿堂博物館先給予鈴木一朗榮譽，今天公布的四位新晉名人堂成員，包含鈴木一朗、岩瀨仁紀氏、掛布雅之以及裁判富沢宏哉，不過鈴木一朗並未獲得全票，得票率92.6%排名史上第六。

鈴木一朗日職生涯效力歐力士隊9個球季，曾拿下7屆洋聯打擊王、5屆安打王，1995年還多包辦打擊王、盜壘王，1994到1996年達成洋聯MVP三連霸，日職生涯累積1278支安打、118轟、529分打點，平均打擊率3成53。

今日野球殿堂博物館公布名人堂新成員，2019年退休的鈴木一朗，成為史上第7位首次取得資格就入選的球員，前6人是須田博（Victor Starffin）、王貞治、野茂英雄、工藤公康、松井秀喜及金本知憲。

鈴木一朗表示：「非常榮幸能夠進入日本野球殿堂，我會持續投入棒球工作，直到自己無法動彈，希望能夠為日本棒球提供一些幫助。」

鈴木一朗原本被期待有機會挑戰全票入選，不過最終得票率也是突破90%的高標，而日職1002場出賽的岩瀨仁紀得票率則是88.3％，「老虎先生」掛布雅之、前裁判富沢宏哉則是以特殊貢獻獲得榮譽，球員引退5年後才能獲得被票選資格。。

王貞治曾在2006年世界棒球經典賽擔任監督，當時指導過鈴木一朗，今日也出席典禮向這位後輩致意，「一朗的表現有目共睹，這些過往會烙印在各位的心中，我認為以一朗的例子來說，根本不需要等那5年。」

王貞治回憶起自己在1995年執教大榮鷹隊時，鈴木一朗就是個超級巨星，「他在擊中球心的掌握力上完全是天才。」而後來看著鈴木一朗在美國職棒也繳出好表現，開始拉近了日、美兩國的棒球距離，這些都是鈴木一朗獨一無二的貢獻。