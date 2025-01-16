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中職／從進取變「進化」 中信兄弟公布年度口號拚衛冕
去年大聲喊著「進取」奪得中華職棒冠軍的中信兄弟隊，今年在春訓啟動前搶先公布年度口號「進化」，持續強化尋求衛冕，2月3日的開訓典禮中，歡迎新秀的「菜鳥日」活動也將升級進化，同時也將公布新教練團成員。
去年中信兄弟喊出「進取」作為年度口號，拿下年度第一，並「進擊」季後賽；隨後在球員、教練齊心協力下，順利拿下隊史第十座年度總冠軍。
今年度，兄弟延續這股前「進」的氣勢，宣示球隊將於各個層面不斷「進化」，鼓勵球員們都能超越自我，並透過即將到來的春訓增強實力，呼應總教練平野惠一的哲理，以「挑戰者心態」面對全新賽季，目標拿下二連霸。
2025球季開訓典禮「菜鳥日」活動也將全面「進化」升級！在2024季中選秀會中信兄弟選進的11位新秀們，將一改過去「菜鳥日」搞笑裝扮的傳統，化身為偶像團體表演方式登場，將為現場球迷帶來當紅歌曲《APT.》、大勢女團《aespa》的破億神曲《Whiplash》，還將唱跳跨世代男團《Energy》的經典舞曲《放手》，除了展現個人表演能力以外，也要考驗小象們的團隊默契。
中信兄弟開訓典禮將於2月3日早上11：00正式開始，「菜鳥日」也會在春訓開訓典禮活動中登場，屆時球團將於當日上午10：30開放屏東中國信託公益園區，提供球迷朋友免費入場觀禮。
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