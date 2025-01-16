快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

影／黃仁勳來了 好奇問「台中夜市有比台北好玩嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／從進取變「進化」 中信兄弟公布年度口號拚衛冕

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟2月3日開訓，搶先公布年度口號「進化」。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟2月3日開訓，搶先公布年度口號「進化」。圖／中信兄弟隊提供

去年大聲喊著「進取」奪得中華職棒冠軍的中信兄弟隊，今年在春訓啟動前搶先公布年度口號「進化」，持續強化尋求衛冕，2月3日的開訓典禮中，歡迎新秀的「菜鳥日」活動也將升級進化，同時也將公布新教練團成員。

去年中信兄弟喊出「進取」作為年度口號，拿下年度第一，並「進擊」季後賽；隨後在球員、教練齊心協力下，順利拿下隊史第十座年度總冠軍。

今年度，兄弟延續這股前「進」的氣勢，宣示球隊將於各個層面不斷「進化」，鼓勵球員們都能超越自我，並透過即將到來的春訓增強實力，呼應總教練平野惠一的哲理，以「挑戰者心態」面對全新賽季，目標拿下二連霸。

2025球季開訓典禮「菜鳥日」活動也將全面「進化」升級！在2024季中選秀會中信兄弟選進的11位新秀們，將一改過去「菜鳥日」搞笑裝扮的傳統，化身為偶像團體表演方式登場，將為現場球迷帶來當紅歌曲《APT.》、大勢女團《aespa》的破億神曲《Whiplash》，還將唱跳跨世代男團《Energy》的經典舞曲《放手》，除了展現個人表演能力以外，也要考驗小象們的團隊默契。

中信兄弟開訓典禮將於2月3日早上11：00正式開始，「菜鳥日」也會在春訓開訓典禮活動中登場，屆時球團將於當日上午10：30開放屏東中國信託公益園區，提供球迷朋友免費入場觀禮。

中信兄弟 大勢 選秀

延伸閱讀

12強賽／張仁瑋怠慢跑壘 平野惠一：不應該的失誤

中職／平野惠一盼「雙子」都留下：想跟他們一起比賽

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

中職／當年牽線平野惠一如今成冠軍教頭 林威助：有和他說恭喜

相關新聞

日職／不是全票！鈴木一朗入選日職名人堂 王貞治讚：不該等5年

美國棒球名人堂尚未揭曉，日本野球殿堂博物館先給予鈴木一朗榮譽，今天公布的四位新晉名人堂成員，包含鈴木一朗、岩瀨仁紀氏、掛...

日職／一朗沒全票進日本野球名人堂 網：對日貢獻沒美國大？

日本於今天宣布鈴木一朗獲選進入日本棒球名人堂，不過，在具投票資格有效票349票中未獲全票，最終得到323票，得票率為92.6%，日本網友分析他未獲全票通過的原因認為，可能是他對日本棒球界的貢獻沒有美國

中職／從進取變「進化」 中信兄弟公布年度口號拚衛冕

去年大聲喊著「進取」奪得中華職棒冠軍的中信兄弟隊，今年在春訓啟動前搶先公布年度口號「進化」，持續強化尋求衛冕，2月3日的...

經典賽／大巨蛋回饋檔期1天都沒全給世壯運 林延鳳批成遠雄金雞蛋

一級賽事的世界棒球經典賽資格賽下月台北大巨蛋登場，議員林延鳳發現大巨蛋10天回饋檔期全給世壯會，相較去年12強棒球賽可用...

中職／吉力吉撈赴美訓練巧遇卡洛爾 網：招募組的

味全龍隊上周組團前往美國Driveline訓練基地訓練，重砲吉力吉撈．鞏冠巧遇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll），他也個人社群分享兩人合影。 Driveline訓練基地是美國知名

中職／味全龍洋投戰力補強 傳網羅大聯盟級左投

中職6隊近期陸續補強洋將戰力，傳出味全龍隊有望簽下具2年大聯盟資歷的左投洛瑟（Zac Lowther），將與鋼龍、艾璞樂和伍鐸共組新賽季洋投輪值。 現年28歲的洛瑟身高188公分，2017年美職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。