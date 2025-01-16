經典賽／大巨蛋回饋檔期1天都沒全給世壯運 林延鳳批成遠雄金雞蛋

一級賽事的世界棒球經典賽資格賽下月台北大巨蛋登場，議員林延鳳發現大巨蛋10天回饋檔期全給世壯會，相較去年12強棒球賽可用，今年資格賽卻無，質疑蔣市府圖利遠雄，讓大巨蛋成遠雄金雞蛋。體育局說，評估賽事規模、層級、重要性，非常合理，絕無黑箱。

2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽分為2組共8隊開打，將於2月21日至25日在台北大巨蛋、美國時間3月2日至6日在美國交鋒。

議員林延鳳發現，WBC是國際公認的棒球頂級賽事，關注度、球星知名度都是其他賽事難以企及，但棒協申請大巨蛋舉辦WBC資格賽的回饋檔期時，北市體育局以「無檔期」為由拒絕，也打臉市長蔣萬安稱大巨蛋是以打棒球為主的承諾，大巨蛋以「棒球優先」淪口號。

林延鳳質疑，資格賽的場地早於2024年初開始洽談，北市府和體育局討論大巨蛋回饋檔期卻未考慮到此賽事，10天回饋檔期全給世壯運，但世壯運已徵用天母棒球場、新莊棒球場，甚至大巨蛋還有近1個月檔期。據她所知，資格賽連審查會議都沒開就被排除資格，她批審查制度淪黑箱且毫無標準。

林延鳳指出，WBC資格賽在大巨蛋開打，場租52.5萬元至105萬元，遠雄抽成10%上限，可預期將受球迷關注，門票收入會大於世壯運的門票收入。若沒有免租金的回饋檔期，高票房的資格賽絕對幫遠雄賺一筆分潤，蔣市府就變相幫遠雄賺錢，大巨蛋成遠雄抽成的金雞蛋。

北市體育局強調，經評估賽事規模、層級、重要性，將台北大巨蛋10天回饋檔期，用於舉辦繼2017年世界大學運動會後最大型且首度在亞洲舉辦的國際級綜合體育賽會「2025雙北世界壯年運動會」，包含符合大巨蛋場地使用規範的棒壘球賽決賽，非常合理，絕無黑箱；世壯運的大巨蛋檔期27天，包含10天回饋檔期。

體育局說，不僅符合場館「體育賽事優先」的使用目的，更實現外界對「讓世界看見台灣」的期待；世壯運經專業評估，精簡合理使用大巨蛋場次，預計有來自137餘國、超過3萬名選手參與，不僅提升台北市國際形象及知名度，更能推廣全民運動風氣。