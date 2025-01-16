聽新聞
0:00 / 0:00
中職／吉力吉撈赴美訓練巧遇卡洛爾 網：招募組的
味全龍隊上周組團前往美國Driveline訓練基地訓練，重砲吉力吉撈．鞏冠巧遇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll），他也個人社群分享兩人合影。
Driveline訓練基地是美國知名棒球訓練中心，以科學化系統訓練高階棒球運動員，許多大聯盟好手都在此地訓練，味全龍上周組成17人團前往，吉力吉撈也在陣中。
吉力吉撈在個人IG分享與卡洛爾的自拍照，網友們期盼卡洛爾未來加入中華隊，紛紛笑稱，「招募組的」、「卡仔接電話」、「記得跟卡仔要個Line」。
去年12月富邦悍將隊曾派范國宸、林哲瑄和二軍教練陳品捷等人前往該基地，陳品捷當時也在個人社群分享與卡洛爾合照。台鋼雄鷹隊右投巫柏葳去年前往該地訓練，也有遇到卡洛爾，一起接受訓練並留下合影。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言