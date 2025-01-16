中職／吉力吉撈赴美訓練巧遇卡洛爾 網：招募組的

味全龍隊上周組團前往美國Driveline訓練基地訓練，重砲吉力吉撈．鞏冠巧遇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll），他也個人社群分享兩人合影。

Driveline訓練基地是美國知名棒球訓練中心，以科學化系統訓練高階棒球運動員，許多大聯盟好手都在此地訓練，味全龍上周組成17人團前往，吉力吉撈也在陣中。

吉力吉撈在個人IG分享與卡洛爾的自拍照，網友們期盼卡洛爾未來加入中華隊，紛紛笑稱，「招募組的」、「卡仔接電話」、「記得跟卡仔要個Line」。

去年12月富邦悍將隊曾派范國宸、林哲瑄和二軍教練陳品捷等人前往該基地，陳品捷當時也在個人社群分享與卡洛爾合照。台鋼雄鷹隊右投巫柏葳去年前往該地訓練，也有遇到卡洛爾，一起接受訓練並留下合影。