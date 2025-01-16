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中職／味全龍洋投戰力補強 傳網羅大聯盟級左投

聯合新聞網／ 綜合報導
具2年大聯盟資歷的左投洛瑟傳加盟味全龍。 路透
具2年大聯盟資歷的左投洛瑟傳加盟味全龍。 路透

中職6隊近期陸續補強洋將戰力，傳出味全龍隊有望簽下具2年大聯盟資歷的左投洛瑟（Zac Lowther），將與鋼龍、艾璞樂和伍鐸共組新賽季洋投輪值。

現年28歲的洛瑟身高188公分，2017年美職選秀第2輪被金鶯隊選中。他曾在2021和22年上過大聯盟，總共出賽11場（6次先發），防禦率6.94。

洛瑟2023年被金鶯釋出，去年在美國大西洋聯盟先發11場，防禦率2.82；在墨西哥聯盟出賽5場（4次先發），防禦率2.19。近期則在多明尼加冬季聯盟投球，出賽8場（6次先發），防禦率3.55。

據「自由時報」報導，龍隊將網羅洛瑟。目前龍隊洋將有日前宣布續約的艾璞樂，加上複數年合約的鋼龍和伍鐸，以及即將簽下的洛瑟。

味全龍

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