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張滄彬號召捐棒球基金專車 古林睿煬9球星羡慕學弟

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市棒球總顧問張滄彬與桃園市不動產開發商業公會、桃園市棒委會主委楊家俍共同捐贈380萬給桃園棒球。記者曾增勳／攝影
桃園市棒球總顧問張滄彬與桃園市不動產開發商業公會、桃園市棒委會主委楊家俍共同捐贈380萬給桃園棒球。記者曾增勳／攝影

桃園市三級棒球2024年國際賽戰果輝煌，桃園市棒球總顧問張滄彬與桃園市不動產開發商業公會、桃園市棒委會主委楊家俍，今天下午共同舉辦總價380萬元的棒球訓練專車、清寒球員基金及棒壘訓練器材捐贈儀式，張滄彬說，希望三級棒球隊在新增棒球訓練專車及器材、幫助培養弱勢球員，推動桃園三級棒球更強大。

這項棒球捐贈儀式，由長期帶領關心桃園三級棒球的「桃園棒球教父」張滄彬號名發起，他自掏腰包出資60萬元捐給平鎮高中關懷清寒球員穩定就業及訓練基金，張並與桃園市不動產開發商業公會共同出資175萬元購置一輛棒球訓練專車捐給新明棒球隊，桃園棒委會主委、市議員員楊俍贊助145萬元棒壘球器材一材捐給多所國中小學球隊使用，市府教育局長劉仲成、體育局長許彥輝及市議員、職棒及12強球星林立、古林睿煬、江坤宇、戴培峰、高宇杰、林緯恩、林承飛、陳俊秀、曾仁和等9人出席見證。

桃園不動產開發商業公會理事長劉守禮表示，張滄彬長期出錢出力花很大精力發展桃園棒球，在張的爭取下，該公會理監事同意捐贈球員訓練交通車，因應訓練交通安全和便利性，該公會基於取之社會、用之社會出錢支持，希望帶動桃園企業團體關心棒球，打造桃園棒球王國。

楊家俍表示，桃園發展棒球引進人才，但是很多球員小時候家境不好，為照顧球員、支持球員家庭，讓球員安心在桃園打球實現自己的棒球夢想，看桃園棒球的表現，是張滄彬及企業背後很多人默默付出，也感謝不動產開發商業公會捐贈交通車提供球員移地訓練的交通安全，大家一起為桃園棒球發展努力。

張滄彬說，透過這項棒球捐贈活動拋磚引玉，希望更多在地企業、社團支持桃園棒球，幫助很多來自弱勢家庭的球員，希望捐贈交通車、棒球基金及棒球器材，培養弱勢球員及照顧球員安全，未來在棒球發展發揚光大。

見證代表球星古林睿煬表示，自己是從平鎮高中畢業，高中時受到各界人士幫忙，可以無後顧之憂專心練球，現在棒球練習的環境各項設備都很進步，希望學弟妹可以多加利用，也要相信自己未來可以有更好的成就。

桃園棒委會主委楊家俍贊助145萬元棒壘球器材一批，捐給多所國中小學球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園棒委會主委楊家俍贊助145萬元棒壘球器材一批，捐給多所國中小學球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園市棒球總顧問張滄彬自掏腰包60萬捐贈平鎮高中關懷清寒球員穩定就業及訓練基金。記者曾增勳／攝影
桃園市棒球總顧問張滄彬自掏腰包60萬捐贈平鎮高中關懷清寒球員穩定就業及訓練基金。記者曾增勳／攝影
桃園市不動產開發商業公會、棒球總顧問張滄彬出資175萬元捐贈一輛棒球訓練專車給棒球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園市不動產開發商業公會、棒球總顧問張滄彬出資175萬元捐贈一輛棒球訓練專車給棒球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園市不動產開發商業公會、棒球總顧問張滄彬出資175萬元捐贈一輛棒球訓練專車給新明棒球隊。記者曾增勳／攝影
桃園市不動產開發商業公會、棒球總顧問張滄彬出資175萬元捐贈一輛棒球訓練專車給新明棒球隊。記者曾增勳／攝影

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