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WBC／資格賽陳傑憲尚未確定續當「台灣隊長」 樂意經驗分享

中央社／ 台北15日電
中華職棒統一獅隊球星陳傑憲（圖）應邀擔任品牌代言人，15日在台北出席品牌活動，向現場媒體揮手致意。中央社
中華職棒統一獅隊球星陳傑憲（圖）應邀擔任品牌代言人，15日在台北出席品牌活動，向現場媒體揮手致意。中央社

「台灣隊長」陳傑憲繼去年世界12強棒球賽之後，今年2月要續戰世界棒球經典賽資格賽，至於是否會繼續當隊長，他今天表示，目前還沒有消息，不過仍樂意跟年輕球員分享經驗。

陳傑憲去年11月身為「台灣隊長」帶領台灣隊，拿下世界12強棒球賽的冠軍榮耀，今年2月的世界棒球經典賽（WBC）資格賽是唯一繼續披國家隊戰袍的球員，WBC資格賽將於2月21日進行至25日。

至於資格賽是否繼續擔任「台灣隊長」，陳傑憲指出，「目前沒有消息，我只知道我會參賽，至於當不當隊長對我來說只是個名詞。」不過陳傑憲也強調，如果年輕選手需要他去做經驗分享，「我會很樂意跟他們分享、交流，不過隊長對我來說好像也沒什麼重要的。」

雖然WBC資格賽的35人名單尚未公布，不過之前台鋼雄鷹隊的王柏融已表達婉拒國家隊。對此陳傑憲認為，「當然柏融是一個指標性人物，對我來說當然會可惜，畢竟跟他在球場上打球是一件很榮耀的事情，今天他選擇辭退有他的理由、想法，我就不干涉。」

陳傑憲提到，這次其實還有很多厲害的年輕選手們，「很期待這次被選到的選手們有什麼表現，旅外球員也滿多的，會擦出什麼火花也不知道，每一次的相聚都有不一樣的緣分。」能與好友吳念庭再打國家隊，陳傑憲則說：「是件開心的事情，他也是位好選手，今天大家都是為了國家、披上國家隊球衣。」

棒球 經典賽 陳傑憲

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