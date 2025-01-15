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中職／雄鷹下勾投手張喜凱「進步獎」當目標 盼成兒子榜樣

中央社／ 台北15日電
中華職棒台鋼雄鷹隊26歲下勾投手張喜凱（前）2024年7月睽違許久再度踏上一軍投手丘，讓他直言感動，2025年開季心願卡寫下「最佳進步獎」目標。圖為張喜凱114年1月13日春訓開訓練球畫面。中央社
中華職棒台鋼雄鷹隊26歲下勾投手張喜凱（前）2024年7月睽違許久再度踏上一軍投手丘，讓他直言感動，2025年開季心願卡寫下「最佳進步獎」目標。圖為張喜凱114年1月13日春訓開訓練球畫面。中央社

中職台鋼雄鷹下勾投手張喜凱2022年經歷低潮期，失去自信，曾經到最後一刻都不敢放手投出球。去年7月睽違2年半再踏上一軍投手丘直言感動，今年開季心願卡寫下「最佳進步獎」目標，盼成兒子榜樣。

26歲下勾投手張喜凱2019年選秀第5輪獲得Lamigo桃猿隊（樂天桃猿）指名，2022年季後特別選秀會被台鋼雄鷹隊選進。

張喜凱2021年在一軍還有16場出賽（15場先發）紀錄，但2022年遇到低潮期。他透露球季間因調整揮臂軌道，很多東西等於要重新再來，當時想很多，因為投起來結果不好，也開始懷疑自己、變得沒有自信，最嚴重時，球到最後一刻都不敢投出去。

經歷低潮期，直到去年球季慢慢找回好的感覺。張喜凱去年在二軍表現有起色，22場出賽（9場先發），戰績2勝4敗3次中繼成功1次救援成功，防禦率3.45，去年7月1日上到一軍先發，也是繼2021年11月11日後，再度踏上一軍投手丘。

張喜凱表示，去年狀況有很大的好轉，再次踏上一軍投手丘很感動，雖然帳面成績不是很好，但回到一軍努力達成該完成的目標、準備再上一軍的機會。

這兩年多，張喜凱自評心態有很大的轉變，也感謝家人的支持，張喜凱的兒子「小章魚」已經滿1歲，他也希望成為兒子的榜樣，「希望可以在場上撐到兒子有記憶的時候。」

張喜凱希望去年在二軍的好感覺今年可以展現在一軍，「今年是很重要的一年，也知道如果再沒有突破，可能就會面臨很大的危機」在開季心願卡上除了寫下代表信仰的「見證神同在的一年」，也寫下目標「2025年度最佳進步獎」。（編輯：吳協昌）1140114

台鋼雄鷹 張喜凱 樂天桃猿

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