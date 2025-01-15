桃園棒球教父張滄彬帶頭捐贈 職棒子弟兵到場見證

桃園三級棒球去年國際賽成績亮眼，桃園基層棒球推手、總顧問張滄彬老師帶頭捐贈號召，今天捐贈儀式上，桃園子弟兵包括古林睿煬、江坤宇、林維恩都到場見證。

桃園三級棒球2024年國際賽戰果豐碩，龜山國小奪下世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽亞軍，新明國中奪下LLB世界次青少棒賽冠軍，平鎮高中總教練吳柏宏領軍，率領亞洲青棒錦標賽台灣隊奪下暌違17年的冠軍。

桃園三級棒球推手「張老師」張滄彬被譽為桃園棒球教父，也是新明國中退休教師，民國88年在新明國中任教時重組新明國中棒球隊，在棒球資源最匱乏的時期帶出桃園第1支全國冠軍隊，當時沒有正規的棒球場地可以訓練，都在水泥地上練習，被譽為「水泥地上的傳奇」，後來為讓球員銜接再成立平鎮高中棒球隊。

張滄彬多年前就曾以母親的名義捐贈交通車給平鎮高中棒球隊，在112年又捐贈新車給新明國中棒球隊，今年張滄彬再自掏腰包，捐贈新台幣60萬元整作為長期關懷清寒球員穩定就學及訓練基金，在他的號召下，桃園市體育總會棒球委員會主任委員楊家俍提供棒壘球隊訓練器材給南崁高中、南崁國中等學校球隊，桃園市不動產開發商同業公會則攜手張滄彬共同捐贈新的交通車一輛，由新明國中總教練黃湋志代表受贈。

黃湋志表示，張老師對桃園三級棒球長期付出，出錢出力，應該要讓更多人知道，獎學金幫助學生練球無後顧之憂，交通車也可以讓球隊在移動上更具機動性。

平鎮高中總教練吳柏宏也說，張老師為人低調，除了捐車之外，更時常到球場上關心學生，也給球隊很多的協助，各隊教練也都在張老師帶領下互相支援幫忙，就像同一個大家庭的大家長一樣，把大家凝聚在一起。

桃園出身的子弟兵今日也一同到場見證捐贈儀式，包括中信兄弟兄弟高宇杰、江坤宇、樂天桃猿林承飛、林立，日職北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬、旅美奧克蘭運動家隊林維恩等人皆到場共襄盛舉。

近日各校棒球隊都正在密集訓練備戰年初的學生棒球聯賽，張滄彬鼓勵球員們勇於自我挑戰，堅持努力就可以打出最好的成績。