中職／雄鷹投手黃子豪冬盟磨經驗 新球季競爭一軍機會

台鋼雄鷹隊20歲投手黃子豪被點名今年有競爭一軍機會，黃子豪目前一、二軍還沒有出賽紀錄，去年冬盟面對更高層級打者磨練經驗，備戰新球季盼能站上一軍、穩定出賽。

黃子豪在去年中職選秀第2輪獲得台鋼雄鷹指名，未來性備受球隊看好，進職棒後還沒有一、二軍出賽紀錄。黃子豪接受中央社記者訪問時透露，加入職棒前有打U23世界盃棒球賽事，加入球隊後，球團規劃讓他先休息，以強化身體素質為主。

去年球季後投入秋訓，也參加亞洲冬季棒球聯盟賽事，冬盟前半段以後援出賽為主，最後2場比賽調整成先發出賽，冬盟合計5場出賽，總計投10.1局失掉6分（5分責失分），戰績1勝1敗，防禦率4.35，也被雄鷹隊一軍投手統籌教練橫田久則點名，期待未來能進到球隊先發輪值中。

黃子豪表示，業餘時期多是先發出賽，也比較習慣先發準備的節奏，冬盟從中繼開始，照著教練團給的計畫走。他也提到面對不同等級的打者感受很不同，職棒層級的打者很難纏，沒辦法像之前想著丟給打者打不好，需要更要求球的進壘位置。

冬盟也面對日職打者，黃子豪表示，面對日職打者策略就是要進攻好球帶，日職打者選球都不錯，引誘球不太會出棒，也在對戰過程中學習到很多。

雄鷹隊於13日在高雄國慶青埔棒球場舉行開訓儀式，備戰新球季，黃子豪被看好新球季有望挑戰一軍，黃子豪在開季心願卡上寫下「健康順利」，表示健康是每個運動員的希望，健康的身體才可以在場上丟得更長久。

面對新人第一個完整賽事，黃子豪表示，還需要快點適應職業比賽的節奏，希望可以盡快上到一軍、穩定出賽，目標可以拚進先發輪值。