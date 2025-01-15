快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

中職／雄鷹投手黃子豪冬盟磨經驗 新球季競爭一軍機會

中央社／ 台北15日電
黃子豪。圖／中職提供
黃子豪。圖／中職提供

台鋼雄鷹隊20歲投手黃子豪被點名今年有競爭一軍機會，黃子豪目前一、二軍還沒有出賽紀錄，去年冬盟面對更高層級打者磨練經驗，備戰新球季盼能站上一軍、穩定出賽。

黃子豪在去年中職選秀第2輪獲得台鋼雄鷹指名，未來性備受球隊看好，進職棒後還沒有一、二軍出賽紀錄。黃子豪接受中央社記者訪問時透露，加入職棒前有打U23世界盃棒球賽事，加入球隊後，球團規劃讓他先休息，以強化身體素質為主。

去年球季後投入秋訓，也參加亞洲冬季棒球聯盟賽事，冬盟前半段以後援出賽為主，最後2場比賽調整成先發出賽，冬盟合計5場出賽，總計投10.1局失掉6分（5分責失分），戰績1勝1敗，防禦率4.35，也被雄鷹隊一軍投手統籌教練橫田久則點名，期待未來能進到球隊先發輪值中。

黃子豪表示，業餘時期多是先發出賽，也比較習慣先發準備的節奏，冬盟從中繼開始，照著教練團給的計畫走。他也提到面對不同等級的打者感受很不同，職棒層級的打者很難纏，沒辦法像之前想著丟給打者打不好，需要更要求球的進壘位置。

冬盟也面對日職打者，黃子豪表示，面對日職打者策略就是要進攻好球帶，日職打者選球都不錯，引誘球不太會出棒，也在對戰過程中學習到很多。

雄鷹隊於13日在高雄國慶青埔棒球場舉行開訓儀式，備戰新球季，黃子豪被看好新球季有望挑戰一軍，黃子豪在開季心願卡上寫下「健康順利」，表示健康是每個運動員的希望，健康的身體才可以在場上丟得更長久。

面對新人第一個完整賽事，黃子豪表示，還需要快點適應職業比賽的節奏，希望可以盡快上到一軍、穩定出賽，目標可以拚進先發輪值。

冬盟 台鋼雄鷹 棒球

延伸閱讀

中職／統一獅鍾允華冬盟飆速152公里 春訓加強穩定性和肌力

中職／猜錯了吧？艾士特變艾速特 雄鷹第6名洋將敲定

中職／好「薪」情！雄鷹新人王曾子祐大幅加薪 月薪25萬

中職／「看去年兄弟知道…」 洪總瞄準雄鷹今年進季後賽有理由

相關新聞

中職／兄弟龍獅大巨蛋為何場次較多？蔡其昌爆：透過各自管道

中華職棒新賽季3月底開打，不過台北大巨蛋場次仍在協調，因此完整賽程尚未出爐。會長蔡其昌昨天受訪時表示，有向遠雄爭取更多場次。今天凌晨他發文補充，不會影響到原本擁有較多場次的球團，但多爭取到的場次會分給

中職／雄鷹下勾投手張喜凱「進步獎」當目標 盼成兒子榜樣

中職台鋼雄鷹下勾投手張喜凱2022年經歷低潮期，失去自信，曾經到最後一刻都不敢放手投出球。去年7月睽違2年半再踏上一軍投...

桃園棒球教父張滄彬帶頭捐贈 職棒子弟兵到場見證

桃園三級棒球去年國際賽成績亮眼，桃園基層棒球推手、總顧問張滄彬老師帶頭捐贈號召，今天捐贈儀式上，桃園子弟兵包括古林睿煬、...

中職／雄鷹投手黃子豪冬盟磨經驗 新球季競爭一軍機會

台鋼雄鷹隊20歲投手黃子豪被點名今年有競爭一軍機會，黃子豪目前一、二軍還沒有出賽紀錄，去年冬盟面對更高層級打者磨練經驗，...

12強賽／中華郵政公布12強明信片抽獎結果 5人可與球星合影

中華郵政公司舉辦「明信片×TEAM TAIWAN」活動，邀請民眾手寫明信片向中華隊傳遞支持與祝福，截至去年底，已收到75...

WBC／資格賽35人名單納9名旅外投手 下月3日開始集訓

世界棒球經典賽資格賽今天再舉行選訓會議微調35人名單，總教練曾豪駒透露，投手19人中有9人是旅外投手，捕手增加1人至4人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。