中職／兄弟龍獅大巨蛋為何場次較多？蔡其昌爆：透過各自管道

中華職棒新賽季3月底開打，不過台北大巨蛋場次仍在協調，因此完整賽程尚未出爐。會長蔡其昌昨天受訪時表示，有向遠雄爭取更多場次。今天凌晨他發文補充，不會影響到原本擁有較多場次的球團，但多爭取到的場次會分給場次較少的球團。

目前中信兄弟隊有13場大巨蛋主場，地主味全龍隊11場，統一獅隊6場，富邦悍將、樂天桃猿和台鋼雄鷹隊都各只有3場。

蔡其昌今天凌晨在Threads上解釋，「2025年聯盟向遠雄爭取到的場次，已公平分給6隊，聯盟爭取到的場次只能每隊3場，味全龍、中信兄弟和統一獅透過各管道要到更多場次，這些聯盟都尊重不改變，但悍將、雄鷹和桃猿向聯盟表達場次太少，希望基於大巨蛋是棒球場，拜託會長再爭取看看。簡單講2025年的比賽，原先各隊要到的場次都不會有改變，今天會長爭取到的場次是多出來的。」

有球迷提到多爭取到的場次，只分給悍將、雄鷹和桃猿，對另外3隊不公平。對此蔡其昌回應，「聯盟要長遠發展，思考的一定是公平跟共好，如果只有一隊好、一隊強，這個職業運動一定沒有辦法存活。」

蔡其昌還提到，中職未雨綢繆向遠雄提出2026年保底41場，這些都會由聯盟公平分配。