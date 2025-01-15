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12強賽／中華郵政公布12強明信片抽獎結果 5人可與球星合影
中華郵政公司舉辦「明信片×TEAM TAIWAN」活動，邀請民眾手寫明信片向中華隊傳遞支持與祝福，截至去年底，已收到7550張明信片，並在今年1月10日律師見證下，公開抽出5名冠軍獎、10名尚勇獎，今天公布抽獎結果，其中5名冠軍獎得主在12強冠軍郵票發行典禮當天，可與球星合影。
中華郵政公司邀請民眾手寫明信片向中華隊傳遞支持與祝福，自去年12月18日至12月31日止，已收到約7550張明信片，暖心文字展現民眾對棒球的熱情與團結。
中華郵政表示，本次活動於今年1月10日在律師見證下，公開抽出5名冠軍獎、10名尚勇獎，每人可獲得「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」1份。
其中5名冠軍獎得主，另將受邀參加1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，與到場球星合影，如未能出席視同放棄。詳細得獎名單可至中華郵政全球資訊網查詢。
中華郵政表示，盡管抽獎活動已結束，但民眾仍可寫手明信片向中華隊傳遞支持與祝福，在1月24日前購買活動限定的「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，寫下祝福並寄至「100900台北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片於活動結束後將轉交中華隊留作珍貴紀念。
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