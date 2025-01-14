WBC／資格賽35人名單納9名旅外投手 下月3日開始集訓

世界棒球經典賽資格賽今天再舉行選訓會議微調35人名單，總教練曾豪駒透露，投手19人中有9人是旅外投手，捕手增加1人至4人，於2月3日開始集訓，正式賽前將安排6至7場練習賽。

經典賽（WBC）資格賽A組賽事將於2月21日開打，台灣隊今天再度舉行選訓會議微調35人名單，先前就曾公布世界12強賽台灣隊長陳傑憲會續戰經典賽資格賽。

今天選訓會議後，總教練曾豪駒透露，徵詢時大家都表達有意願，但名單還是有些微調，目前名單內19名投手，其中10人是本土投手、9人是旅外（含旅日）投手，捕手增加1人、為4人，內野手7人、外野手4人，野手也有旅外球員。

曾豪駒表示，放入35人名單內的旅外球員都已詢問過意願和球團，但還是要看後續有沒有變化，都會再持續調整。

經典賽資格賽台灣隊農曆年後2月3日開始集訓，曾豪駒表示，旅外球員會分批報到，但相信大家會準備好狀況，也會和球員保持聯繫。曾豪駒透露，在正式賽開打前預計安排6至7場練習賽，其中會有2場開放球迷入場的比賽。

經典賽資格賽集訓場地除了台北大巨蛋外，還有天母棒球場，中職表示，2月3日至13日集訓會在台北大巨蛋，但因為經典賽資格賽是美國大聯盟主導賽事，2月14日起台北大巨蛋會由大聯盟接管整理，到時就會移往天母棒球場集訓。