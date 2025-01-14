WBC世界棒球經典賽交流賽 蔡其昌：親民票價 回饋球迷

WBC世界棒球經典賽資格賽在2月開打，中職會長蔡其昌今天下午出席活動，媒體受訪35人名單及賽前的交流賽等問題，他說，農曆年前就會通知年後要報到的選手；交流賽票價會以親民的價格來回饋球迷們。

蔡其昌表示，WBC世界棒球經典賽的35人名單，今天下午就會進行會議，在農曆年前就會通知年後要報到的選手，所以一定要確定下來，目前會先將心目中的選手逐一詢問，因為涉及到意願、身體健康狀況、球團願不願意放人，就算放人也會有些使用規則等。

蔡其昌也說，報到時間約落在年後開工的初五、初六，之後就會進行開訓。

另外，有關WBC正式賽前一周會舉辦2場交流賽。蔡其昌說，細節會請聯盟同仁公布，會在農曆年前讓球迷朋友知道這次交流賽的對手、售票價格等資訊，目前確定場地是在台北大巨蛋舉辦。

蔡其昌也說，考量到12強棒球賽奪冠後，球迷們買周邊支持，所以交流賽的票價會以親民的價格來回饋球迷們，會比照12強前跟捷克交流賽。

記者詢問，是否有機會讓偏鄉原住民小朋友到球場觀看交流賽？蔡其昌表示，由於交流賽的日期，牽涉到資格賽的主辦單位時間，假日的機會並不太高，但如果小朋友們有興趣，還是會盡量嘗試看看。

除此之外，經典賽資格賽台灣隊總教練曾豪駒曾說，12強的28位選手，只有隊長陳傑憲會在35人名單中。選手林立被問及此事表示，還有更適合、更好的人選，大家一起競爭為中華隊努力，也讓其他選手有嘗試及出賽經驗，說不定成績會更好，資格賽球員不一定要有他們。