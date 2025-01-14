12強賽／情蒐常態化會一路做到奧運 推動國家隊公司化步步進行中

中華隊去年稱霸世界12強棒球賽，背後有提前展開的情蒐作業撐腰，為了將這次佳績延續到往後的國際賽上，國家隊公司化、常態化的話題也再掀討論，中職會長蔡其昌今天出席活動時坦言，去年剛開始在談這個時，沒什麼人關注，12強打出成績後，大家覺得情蒐真的發揮效果，如果接下來在經典賽資格賽、會內賽成績好，推動速度勢必可以更快。

早在12強賽之前，蔡其昌就已多次表態爭取讓國家隊常態化，像日本隊以成立公司的形式組成「侍Japan」，長期掌握大名單選手表現、日常建立情蒐，不用每次一遇到國際賽就要重新開始，中華隊不必然全盤複製「侍Japan」，但模式值得參考，12強也因此先從常態性的情蒐作業展開，日常累積資料，打造中華隊強大的數據庫。

隊長陳傑憲在奪冠後續的訪問中也曾提到，日本隊可以強大，是因為有侍Japan專業公司，全面地在經營國家隊，而中華隊在12強也有類似作法，為了這項比賽籌備許久、提早啟動情蒐，各方面都做得周全，這次才能在國際上讓世界看到台灣。

蔡其昌今天出席公開活動，被問到國家隊公司化一事是否有在持續推動中，他表示大家都有意願來談，但去年從例行賽銜接到12強賽，再到今年經典賽資格賽、新球季開打，必須利用時間一步一步推，但至少情蒐常態化會持續進行到奧運。

蔡其昌表示，「如果經過測試後，大家覺得這對台灣棒球運動推展、強化國家隊成績是有幫助的，那腳步就會快。」

蔡其昌也坦言，「我去年談這個也沒什麼人報稿，12強冠軍後，大家覺得情蒐真的發揮效果。」他說國家隊公司化成效到底好不好，需要時間檢驗，但就是一個改變、一個方向，如果經典賽資格賽、會內賽也能打出佳績，社會輿論支持，推動速度就快。