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中職／遠雄願再釋出大巨蛋檔期 蔡其昌：盼確保明年至少41場

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職會長蔡其昌。記者陳正興／攝影
中職會長蔡其昌。記者陳正興／攝影

中華職棒36年賽程場地協調持續進行中，台北大巨蛋之爭再度端上檯面，中職會長蔡其昌今天透露，近日有再去協調，遠雄公司有釋出善意，重新盤點可以釋出的檔期，也盼可以先與遠雄公司討論2026年檔期，提前確保至少41場。

大巨蛋去年成為票房萬靈丹，6隊今年都瞄準攻蛋作東，提交需求場次，而目前分配落差極大，現階段以中信兄弟隊13場、味全龍隊11場、統一獅隊6場排名場次前3多球隊，另外3隊都只有3場。包括拿到6場的獅隊，都有意再追加場次，更遑論只有3場的富邦悍將台鋼雄鷹樂天桃猿隊。

蔡其昌今天受訪指出，有再去協調，遠雄公司很善意，會重新盤點過，看能不能再釋出更多檔期。被進一步問到是否會詢問看看平日檔期，他坦言，一定是先把假日可以的場次，爭取到無法爭取，再去考量其他時間點。

蔡其昌強調，遠雄最終給聯盟的場次，一定會平均分配，「但對味全，我們確實會好一點，畢竟是台北球隊。」他也提到，場次分配也要看釋出的時間，球隊主場賽程是否有吻合，時間可以配合才有辦法增加。

他也提到，期待可以與遠雄先談2026年的檔期，基本盤希望可以讓每隊至少拿到兩輪，龍隊多一輪，加上開幕周，意即至少41場。

台鋼雄鷹 富邦悍將 樂天桃猿

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