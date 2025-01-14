12強賽／對500元「長大」有其他想法 林立：變1000元不是更好

中華隊稱霸世界12強棒球賽，選手躍上悠遊卡直呼驚喜，被問到接下來還有可能出現在500元鈔券上，林立有其他想法，「變一千元不是更好嗎？」

悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，5天三大通路預售26餘張，悠遊卡公司將銷售卡所得750餘萬捐贈中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會、台灣原住民棒球運動發展協會，推動原鄉棒球運動發展，今天舉辦捐贈記者會，選手由林立、潘傑楷代表出席。

潘傑楷表示，一開始知道會出現在悠遊卡很開心，覺得很有紀念價值，會時刻想起奪冠那一刻。

林立則說，「感謝中華隊讓我有機會出現在卡片上，很有紀念價值。」他也當場對台下的悠遊卡公司董事長林志盈喊話，「很多朋友都有來問，看能不能透過關係幫他們弄到，像悠遊卡公司說的，限時不限量，看能不能再開（預購），讓我的朋友可以去搶。」

中華隊奪冠後出現500元鈔券「改朝換代」的呼聲，賴清德總統日前出席活動時也曾表態會讓這件事付諸實現，林立今天也被問到此事，「有聽說，我們會變500塊。」他對此有其他建議，「但我覺得有點可惜，因為上面也是台灣棒球的歷史，曾經輝煌才會在上面，希望這些東西都可以被保留。」他笑說：「換一百也可以，變一千不是更好嗎？」