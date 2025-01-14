快訊

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

麥當勞少女輕生疑遭性侵 母親今現身士檢一言不發

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／奪冠悠遊卡熱銷破26萬張 750萬所得捐助原棒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，5天三大通路預售26萬餘張。 記者陳正興／攝影
中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，5天三大通路預售26萬餘張。 記者陳正興／攝影

中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，5天三大通路預售26萬餘張，悠遊卡公司將銷售卡所得750餘萬捐贈中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會、台灣原住民棒球運動發展協會，推動原鄉棒球運動發展。

中華職棒聯盟會長蔡其昌今天出席捐贈記者會，感謝悠遊卡公司毫不保留的捐贈，讓中職每年例行的回饋列車多了好幾節車廂，讓偏鄉孩子有更多資源。

此次12強中華隊28人名單有14位原住民選手，悠遊卡公司表示，從紅葉少棒到12強賽，原住民是我國棒球運動史上的重要力量，在相對貧乏的資源下，憑藉過人天賦和堅韌意志，屢屢為台灣棒球寫下輝煌篇章，因此希望將悠遊卡銷售所得捐贈原鄉，盼讓更多原鄉兒童也有追夢機會，培養更多優秀球員。

12強奪冠紀念悠遊卡在去年11月29日上架，在全家家行動購、博客來品牌旗艦店、PChome24h購物預購5天熱銷26萬7477張，支應授權金、製卡及通路費用後銷售所得750萬將全數捐出，捐給中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會各300萬，150萬捐給台灣原住民棒球運動發展協會，自2025年起分三年撥付，希望受贈單位有計畫用於原鄉棒運推動，悠遊卡公司也將每年檢視運用狀況。

參與預購的民眾關心何時可以拿到悠遊卡，悠遊卡公司對此回應，正在全力趕製中，預訂4、5月取貨的民眾可望提前收到卡片。

中華職棒 中華隊 棒球

延伸閱讀

棒球／前兄弟洋捕福來喜第6度奪冬盟金手套 隊友羅傑斯也獲獎

棒球／台南亞太棒球中心成棒主球場 竣工待驗收

搭捷運沒錢、忘帶悠遊卡！他尷尬跟路人借 網揭3招：免現金買車票

《葬送的芙莉蓮》立體悠遊卡亮相！芙莉蓮、寶箱怪、欣梅爾三款一次看

相關新聞

12強賽／對500元「長大」有其他想法 林立：變1000元不是更好

中華隊稱霸世界12強棒球賽，選手躍上悠遊卡直呼驚喜，被問到接下來還有可能出現在500元鈔券上，林立有其他想法，「變一千元...

中職／簽名蟑螂現身獅隊基地「簽一打球」陳傑憲：我記住了

統一獅隊最近展開訓練，場邊吸引許多球迷到場觀看。不過有球迷爆料，棒球社團中有「簽名蟑螂」帶著一整打球請球員簽名，轉賣賺取暴利，還插隊影響其他球迷，對此，獅隊球星陳傑憲也做出回應。 有球迷在Thr

中職／遠雄願再釋出大巨蛋檔期 蔡其昌：盼確保明年至少41場

中華職棒36年賽程場地協調持續進行中，台北大巨蛋之爭再度端上檯面，中職會長蔡其昌今天透露，近日有再去協調，遠雄公司有釋出...

中職／統一獅鍾允華冬盟飆速152公里 春訓加強穩定性和肌力

中職統一7-ELEVEn獅隊投手鍾允華去年季後參與亞洲冬季棒球聯盟賽事，飆出生涯新高152公里球速，面對首個職棒春訓，盼...

12強賽／奪冠悠遊卡熱銷破26萬張 750萬所得捐助原棒

中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，5天三大通路預售26餘張，悠遊卡公司將銷售卡所得...

棒球／前兄弟洋捕福來喜第6度奪冬盟金手套 隊友羅傑斯也獲獎

多明尼加冬季聯盟個人獎得主今天出爐，轉戰公牛隊（Toros del Este）的前中信兄弟隊捕手福來喜（Francisco Pena），生涯第6度奪下冬盟捕手金手套。 現年35歲的福來喜過去在冬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。