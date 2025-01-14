12強賽／奪冠悠遊卡熱銷破26萬張 750萬所得捐助原棒

中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，5天三大通路預售26萬餘張，悠遊卡公司將銷售卡所得750餘萬捐贈中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會、台灣原住民棒球運動發展協會，推動原鄉棒球運動發展。

中華職棒聯盟會長蔡其昌今天出席捐贈記者會，感謝悠遊卡公司毫不保留的捐贈，讓中職每年例行的回饋列車多了好幾節車廂，讓偏鄉孩子有更多資源。

此次12強中華隊28人名單有14位原住民選手，悠遊卡公司表示，從紅葉少棒到12強賽，原住民是我國棒球運動史上的重要力量，在相對貧乏的資源下，憑藉過人天賦和堅韌意志，屢屢為台灣棒球寫下輝煌篇章，因此希望將悠遊卡銷售所得捐贈原鄉，盼讓更多原鄉兒童也有追夢機會，培養更多優秀球員。

12強奪冠紀念悠遊卡在去年11月29日上架，在全家家行動購、博客來品牌旗艦店、PChome24h購物預購5天熱銷26萬7477張，支應授權金、製卡及通路費用後銷售所得750萬將全數捐出，捐給中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會各300萬，150萬捐給台灣原住民棒球運動發展協會，自2025年起分三年撥付，希望受贈單位有計畫用於原鄉棒運推動，悠遊卡公司也將每年檢視運用狀況。

參與預購的民眾關心何時可以拿到悠遊卡，悠遊卡公司對此回應，正在全力趕製中，預訂4、5月取貨的民眾可望提前收到卡片。