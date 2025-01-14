棒球／前兄弟洋捕福來喜第6度奪冬盟金手套 隊友羅傑斯也獲獎
多明尼加冬季聯盟個人獎得主今天出爐，轉戰公牛隊（Toros del Este）的前中信兄弟隊捕手福來喜（Francisco Pena），生涯第6度奪下冬盟捕手金手套。
現年35歲的福來喜過去在冬盟都效力老鷹隊（Aguilas Cibaenas），本季轉戰公牛，出賽35場有31場蹲捕，守備率9成90、阻殺率2成90。
福來喜原本拿過5次金手套已是該聯盟紀錄，如今第6度獲獎，繼續將紀錄堆高。福來喜曾來台效力兄弟隊2季，2022年獲選捕手金手套，是中職史上首位外籍金手套捕手。
與福來喜一同獲獎的公牛球員還有前兄弟隊洋投羅傑斯（Esmil Rogers），以及外野手利貝拉托（Luis Liberato）。
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