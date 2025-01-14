中職／簽名蟑螂現身獅隊基地「簽一打球」陳傑憲：我記住了

統一獅隊最近展開訓練，場邊吸引許多球迷到場觀看。不過有球迷爆料，棒球社團中有「簽名蟑螂」帶著一整打球請球員簽名，轉賣賺取暴利，還插隊影響其他球迷，對此，獅隊球星陳傑憲也做出回應。

有球迷在Threads指出，有名男子是臉書社團知名「簽名蟑螂」，他日前帶著數盒棒球到亞太棒球園區，鎖定幾名獅隊球員要簽名，其中陳傑憲簽了一整打。

其他球迷更爆料，該名男子在IG抱怨球迷不照規矩排隊，但事實上自己也沒排，還插隊影響他人，球迷怒批，「早知道那時就大喊他蟑螂，他自己也沒排好不好，當別人眼瞎不認識他喔？」

網友們紛紛怒批該男子的行為，甚至連陳傑憲本人都親自回覆：「OK我記住了。」隊友郭俊麟也回覆，「下次應該問一下賣的如何。」