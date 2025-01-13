中職／最新！樂天女孩十元限動證實「沒自願離隊」說法 球團方回應了

中華職棒樂天桃猿今天公布「樂天女孩Rakuten Girls」離隊名單，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元等8人將離隊。「十元」陳詩媛發文感謝球團和粉絲們，被網友發現發文疑似用了藏頭詩「沒自願離隊」，而稍後十元也在個人IG限動證實此事，「我沒有自願提出離隊。」而也有報導指出球團做出了正式回應，表達這是經過雙方溝通後達成離隊共識。

去年陳詩媛與王齊麟交往曝光之後，隨後王齊麟也求婚成功，各界都祝福這兩人，但也被指為十元離隊原因。然而十元在最新IG限動的貼文，轉貼一篇新聞報導說，十元是在被王齊麟求婚之前，便以個人規劃為由，向球團提出請辭，關於這一點她先是表達說，新聞出來的內容不一樣，希望媒體能幫忙修改。

接著她說，「我沒有自己提出離隊，但雙方在考量過程中有不同想法，是基於球團整體規劃和現實因素而作出的決定，感謝大家對我的關心。」這證實她非自願離隊的說法。