快訊

飯店不供1次性備品…盥洗用品都得自己帶？ 環境部回應了

日宮崎縣晚間發生規模6.9地震 海嘯警報發布估高度1公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／最新！樂天女孩十元限動證實「沒自願離隊」說法 球團方回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
十元證實非自願離隊。陳詩媛IG
十元證實非自願離隊。陳詩媛IG

中華職棒樂天桃猿今天公布「樂天女孩Rakuten Girls」離隊名單，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元等8人將離隊。「十元」陳詩媛發文感謝球團和粉絲們，被網友發現發文疑似用了藏頭詩「沒自願離隊」，而稍後十元也在個人IG限動證實此事，「我沒有自願提出離隊。」而也有報導指出球團做出了正式回應，表達這是經過雙方溝通後達成離隊共識。

去年陳詩媛與王齊麟交往曝光之後，隨後王齊麟也求婚成功，各界都祝福這兩人，但也被指為十元離隊原因。然而十元在最新IG限動的貼文，轉貼一篇新聞報導說，十元是在被王齊麟求婚之前，便以個人規劃為由，向球團提出請辭，關於這一點她先是表達說，新聞出來的內容不一樣，希望媒體能幫忙修改。

接著她說，「我沒有自己提出離隊，但雙方在考量過程中有不同想法，是基於球團整體規劃和現實因素而作出的決定，感謝大家對我的關心。」這證實她非自願離隊的說法。

下載 溝通 社群 粉絲

相關新聞

中職／最新！樂天女孩十元限動證實「沒自願離隊」說法 球團方回應了

中華職棒樂天桃猿今天公布「樂天女孩Rakuten Girls」離隊名單，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元等8人將離隊。「十元」陳詩媛發文感謝球團和粉絲們，被網友發現發文疑似用

中職／離開樂天女孩十元發文感謝 卻出現藏頭詩「沒自願離隊」引討論

中華職棒樂天桃猿今天公布「樂天女孩Rakuten Girls」離隊名單，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元將離隊。「十元」陳詩媛發文感謝球團和粉絲們對我的支持與愛護，不過，發文

中職／樂天女孩公布8位重量級成員離隊 籃籃將不同身份留下

中華職棒樂天桃猿隊於今年傳出「出走潮」消息，於今天「樂天女孩」官方臉書一口氣宣布8人離隊，阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、禾羽（舊名雅涵）、慧慧、凱莉絲、十元，球隊「Thank You」她們過去的努力，

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

富邦悍將隊新球季完整教練團名單正式亮相，本土教練正式宣布新增許銘傑、陳品捷及劉保賢教練加入，在2025球季共同指導悍將力...

經典賽／有意願但婉拒 王柏融備戰新球季不出征資格賽

昨天在公開活動上表態有意願參戰世界棒球經典賽資格賽的王柏融，最終證實雖有意願，但不會參賽，已經婉拒總教練曾豪駒。王柏融繼...

中職／「看去年兄弟知道…」 洪總瞄準雄鷹今年進季後賽有理由

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天喊出前進季後賽目標，並非空話，他指出年輕選手成長，加上洋將資源投入，「以我們現有攻擊能力加上洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。