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中職／離開樂天女孩十元發文感謝 卻出現藏頭詩「沒自願離隊」引討論

聯合新聞網／ 綜合報導
陳詩媛。取自十元IG
陳詩媛。取自十元IG

中華職棒樂天桃猿今天公布「樂天女孩Rakuten Girls」離隊名單，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元將離隊。「十元」陳詩媛發文感謝球團和粉絲們對我的支持與愛護，不過，發文中，被網友發現有「文章」，疑似用了藏頭詩「沒自願離隊」，引起不少人關注與討論。

十元今天發文內容：

感謝這些年來在樂天女孩的每一段經歷，感謝球團和粉絲們對我的支持與愛護。

想過這麼快迎來這一天，這次的離隊，是經過一段時間想過的考量後，基於球團規劃和現實因素而作出的決定，

己心中難免有些不捨，但我尊重和理解這樣的安排，

所有的美好都能留在大家心中🌈

開不一定代表結束也是一段新的開始，我會帶著和10號

友們的珍貴回憶繼續往前進，成為更好的自己。

謝謝每一位支持我的朋友，你們的鼓勵是我最大的動力。希望在未來的日子裡，能夠以不同的方式繼續帶給大家歡笑與感動。

十元發文第二段，將第一個字連結起來，便成了藏頭詩「沒自願離隊」，是否與她接受奧運羽球金牌王齊麟求婚相關，各界都在討論。不過，多數球迷都留言祝福她。

王齊麟後來也在十元的IG上留言說，「藏頭詩我發現了。」但被網友說，「你太慢了。」

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