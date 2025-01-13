聽新聞
0:00 / 0:00
中職／離開樂天女孩十元發文感謝 卻出現藏頭詩「沒自願離隊」引討論
中華職棒樂天桃猿今天公布「樂天女孩Rakuten Girls」離隊名單，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元將離隊。「十元」陳詩媛發文感謝球團和粉絲們對我的支持與愛護，不過，發文中，被網友發現有「文章」，疑似用了藏頭詩「沒自願離隊」，引起不少人關注與討論。
十元今天發文內容：
感謝這些年來在樂天女孩的每一段經歷，感謝球團和粉絲們對我的支持與愛護。
沒想過這麼快迎來這一天，這次的離隊，是經過一段時間想過的考量後，基於球團規劃和現實因素而作出的決定，
自己心中難免有些不捨，但我尊重和理解這樣的安排，
願所有的美好都能留在大家心中🌈
離開不一定代表結束也是一段新的開始，我會帶著和10號
隊友們的珍貴回憶繼續往前進，成為更好的自己。
謝謝每一位支持我的朋友，你們的鼓勵是我最大的動力。希望在未來的日子裡，能夠以不同的方式繼續帶給大家歡笑與感動。
十元發文第二段，將第一個字連結起來，便成了藏頭詩「沒自願離隊」，是否與她接受奧運羽球金牌王齊麟求婚相關，各界都在討論。不過，多數球迷都留言祝福她。
王齊麟後來也在十元的IG上留言說，「藏頭詩我發現了。」但被網友說，「你太慢了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言