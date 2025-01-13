中職／離開樂天女孩十元發文感謝 卻出現藏頭詩「沒自願離隊」引討論

中華職棒樂天桃猿今天公布「樂天女孩Rakuten Girls」離隊名單，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元將離隊。「十元」陳詩媛發文感謝球團和粉絲們對我的支持與愛護，不過，發文中，被網友發現有「文章」，疑似用了藏頭詩「沒自願離隊」，引起不少人關注與討論。

感謝這些年來在樂天女孩的每一段經歷，感謝球團和粉絲們對我的支持與愛護。

沒想過這麼快迎來這一天，這次的離隊，是經過一段時間想過的考量後，基於球團規劃和現實因素而作出的決定，

自己心中難免有些不捨，但我尊重和理解這樣的安排，

願所有的美好都能留在大家心中🌈

離開不一定代表結束也是一段新的開始，我會帶著和10號

隊友們的珍貴回憶繼續往前進，成為更好的自己。

謝謝每一位支持我的朋友，你們的鼓勵是我最大的動力。希望在未來的日子裡，能夠以不同的方式繼續帶給大家歡笑與感動。