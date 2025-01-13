日職／因醜聞道歉後展開自主訓練 源田壯亮不想輸給年輕人

去年世界12強賽日本隊國手源田壯亮，最近爆出婚外情重創形象，昨天透過IG首度為自己的行為致歉，強調會與妻子一起面對未來；源田也展開自主訓練，全力備戰生涯第9季，希望保持身體健康，再度挑戰單季143場比賽全勤紀錄。

源田下個月將滿32歲，本季年薪3億日圓（約合台幣6326萬元）在西武獅隊排名第1，今天在埼玉縣的球團場地進行自主訓練，除了接傳球也練習打擊；他表示，新年假期期間照常訓練，身體狀況不錯，希望可以正常展開春訓，好好迎接新球季。

西武新秀球員在同一個場地自主訓練，源田身為老大哥，以自己在職棒8年的經驗，提供這些後輩意見，他說：「新人時期非常艱難，一定要確保別讓自己過度勞累。」

西武去年在選秀會首輪指名來自金澤的17歲游擊手齋藤大翔，守位相同的源田強調，必須盡最大努力，不能輸給其他人，要好好保住自己的地位，也希望和隊友一起成長。