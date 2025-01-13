中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單
富邦悍將隊新球季完整教練團名單正式亮相，本土教練正式宣布新增許銘傑、陳品捷及劉保賢教練加入，在新球季共同指導悍將力拚佳績，而許銘傑將擔任一軍牛棚教練，陳連宏則升任一軍首席教練，輔佐總教練陳金鋒。
悍將教練團人事籌組正式底定，2025年球季續由陳金鋒擔任球隊一軍總教練，二軍則聘請來自日本後藤光尊擔任總教練兼任野手綜合教練。除日前公布的新任外籍教練外，新增聘請曾擔任日職廣島、羅德等隊的資深體能教練根本淳平擔任悍將體能統籌教練；本土教練部分則邀請許銘傑、陳品捷及劉保賢教練加入。
一軍教練團組成由陳金鋒領軍續任總教練，並由陳連宏升任首席教練；投手教練由郭勇志擔任，有多年中職及日職投手教練資歷的許銘傑則擔任一軍牛棚教練；打擊教練由新聘外籍教練鮑伊擔任，蔡建偉升任一軍共同協助打擊部門；林琨笙升任一軍捕手教練；體能部門交由陳柏穎、杜正文共同執教。
原一軍教練團成員丘昌榮、劉家豪、稻田直人、垣內哲也等教練則因生涯規劃離隊，悍將感謝其過往對球員們的指導。
二軍教練團由日籍的後藤光尊擔任總教練，同時兼任野手綜合教練；二軍投手教練由來自日本的島﨑毅及林正豐教練共同擔任，另安排廖剛池擔任基地駐守投手教練，負責協助基地投手調整；打擊教練除原有的高國輝教練外，曾在球員時期效力富邦的陳品捷重回球隊，擔任二軍打擊及跑壘教練；日籍根本淳平擔任二軍體能統籌教練，另由劉保賢擔任助理體能教練；捕手教練續由黃浩然教練擔任。原二軍教練團郭建霖、酒井光次郎、林屹洲、黃柏揚等教練，分別因合約到期不續聘或個人生涯規劃離隊，球團同樣感謝教練們對悍將的貢獻。
2025富邦悍將教練團名單
一軍教練團11人
總教練：陳金鋒
首席教練：陳連宏
投手教練：郭勇志
牛棚教練：許銘傑
捕手教練：林琨笙
打擊教練：鮑伊、蔡建偉
外野教練：詹智堯
內野教練：施金典
體能教練：陳柏穎
體能教練：杜正文
二軍教練團11人
總教練兼野手綜合教練：後藤光尊
投手教練：島崎毅、林正豐
基地駐守投手教練：廖剛池
捕手教練：黃浩然
打擊教練：高國輝
打擊兼跑壘教練：陳品捷
外野教練：徐育澄
內野教練：葉竹軒
體能統籌教練：根本淳平
助理體能教練：劉保賢
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