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中職／廖任磊確定當悍將 兄弟檔都拚轉隊翻轉成績

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
廖任磊加入富邦悍將。報系資料照
廖任磊加入富邦悍將。報系資料照

富邦悍將隊正式宣布簽下投手廖任磊，他在去年季後向味全龍隊自請放在60人保護名單之外，向外尋求機會，新球季將在悍將展開中職生涯第二篇章，已向球團報到投入春訓。

悍將今年在戰力外名單的收穫，先前已公布簽回自家的范柏絜、楊皓然、黃兆維、陳韋霖，以及延攬魏全、李吳永勤、賴鴻誠，今天再確定與廖任磊也完成合約。

悍將球團表示，4位新加入的魏全、李吳永勤、賴鴻誠、廖任磊，皆已向球團報到投入春訓。悍將球團已於本周全員到齊展開第一階段春訓，幫助選手強化基礎體能及進入練習狀態，預計農曆春節後、2月4日舉辦開訓典禮，共同迎戰新球季。

廖任磊具備旅美及旅日資歷，2020年選秀由龍隊第二指名挑選，該年在隊上選秀順位僅次於狀元王維中，但成績並未兌現期待，2021年出賽43場、防禦率4.99為他在一軍亮相最多的一年，接下來機會漸減，去年全季僅在一軍登板5場，球季後主動告別，在社群上表示：「是時候來一個道別了，首先感謝味全龍的球迷的支持關愛以及指教，也謝謝自己的努力不放棄，其中的酸甜苦辣只有自己知道。」

廖任磊為現役職棒兄弟檔，弟弟廖乙忠去年季後也被中信兄弟隊放在60人名單之外，轉戰台鋼雄鷹隊，廖任磊則從龍隊跳槽悍將，兄弟倆都將在新球隊尋求翻轉成績。

廖任磊 賴鴻誠 魏全

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