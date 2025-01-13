中職／樂天女孩公布8位重量級成員離隊 籃籃將不同身份留下
中華職棒樂天桃猿隊於今年傳出「出走潮」消息，於今天「樂天女孩」官方臉書一口氣宣布8人離隊，阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、禾羽（舊名雅涵）、慧慧、凱莉絲、十元，球隊「Thank You」她們過去的努力，讓支持球迷一陣哀嚎，至於傳聞中的籃籃、巫苡萱雖會留下，但指出恐將會以全新身份亮相。
在今天官方宣布離隊名單後，粉絲紛紛留言，「全猿女孩逃走中！」、「看來所有傳聞都是真的⋯⋯」、「不捨但祝福，每一位在隊期間都是認真的付出。」確實在過去一直以來，就傳出不少樂天女孩要轉戰其他球隊的消息，果然如傳聞應驗。
另外，也受到括會長蔡其昌關注的籃籃動向，據指出，她將繼續為棒球而付出，只是定位與角色恐有所不同。
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