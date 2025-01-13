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經典賽／有意願但婉拒 王柏融備戰新球季不出征資格賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王柏融繼去年世界12強棒球賽後，再度與中華隊球衣無緣。圖中央社提供
王柏融繼去年世界12強棒球賽後，再度與中華隊球衣無緣。圖中央社提供

昨天在公開活動上表態有意願參戰世界棒球經典賽資格賽的王柏融，最終證實雖有意願，但不會參賽，已經婉拒總教練曾豪駒。王柏融繼去年世界12強棒球賽後，再度與中華隊球衣無緣。

中華隊備戰經典賽資格賽，曾豪駒展開選手意願調查，王柏融雖有收到詢問，但他衡量過後最終並未投入戰線，中華隊也因此已經尋覓其他外野人選，遞補原本屬於他的位置。

總教練洪一中今天在受訪時已漏口風，王柏融也證實，可以入選國家隊是每個選手的夢想，但去年的自己還不是最好的狀態，希望可以再適應一下，為新賽季準備。

王柏融曾參與2015、2019年12強賽以及2023年經典賽，去年也獲12強賽徵詢，但因季末出現傷情而婉拒，今年資格賽最終也確定不會投入中華隊，將專心備戰新球季。

其他台鋼雄鷹隊有收到資格賽意向調查的選手，目前已曝光還包括吳念庭、曾子祐、王博玄，都回報有參賽意願。

中華隊 王柏融 經典賽

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