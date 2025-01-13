中職／猜錯了吧？艾士特變艾速特 雄鷹第6名洋將敲定

台鋼雄鷹隊今天展開春訓，洋將戰力持續補強，宣布網羅在中職有過兩年資歷的Eric Stout，取名「艾速特」，是雄鷹本季第5名洋投、第6名洋將，背號30號。

艾速特在中職兩年球季展現壓制力，2023年12場登板都是先發，戰績6勝5敗，總計68.2局被擊出60支安打，防禦率3.28；2024年20場登板其中19場先發，戰績10勝5敗，總計113.2局被擊出105支安打，防禦率2.77。

艾速特中職生涯總計32場出賽（31場先發），共投182.1局，僅被擊出165支安打，送出188次奪三振，防禦率2.96。2024下半年轉向南韓職棒發展，4場登板都是先發，戰績1勝1敗，共16局投球被擊出17支安打，三振功力依舊，送出20K，防禦率5.06。

艾速特本季將穿上台鋼雄鷹戰袍，登錄名「艾速特」，他過去在中職最快球速152公里，期待今年繼續盡情飆速，幫助球隊加速叩關季後賽。